Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a transmis că mamele cu venituri mari din perioada dinaintea nașterii vor putea beneficia de indemnizații de până la 8.000 de lei lunar, în timp ce acelea cu venituri mai mici vor primi suma minimă de 2.000 de lei. Toate indemnizațiile vor fi supuse unui impozit de 10 % pentru sănătate, fără excepții.

Cuantumul indemnizațiilor depinde direct de contribuțiile realizate înainte de naștere și de concediul prenatal, a explicat ministrul.

Referitor la impozitarea acestor beneficii, demnitarul a confirmat că impozitul de 10% pentru sănătate se va aplica tuturor beneficiarelor, fără excepții. Ministrul a dezvăluit că a propus în coaliție un prag de scutire de 3.000 de lei, dar această inițiativă nu a fost acceptată.

„Din nou, aici am propus în coaliție – și nu spun din lipsă de colegialitate cu celelalte partide, dar e foarte important să se înțeleagă că încercăm să ținem stindardul social-democrației sus într-o coaliție cu trei partide de dreapta – un prag. Am zis că ar fi echitabil să avem pragul de 3.000 lei și la această categorie, la mamele cu copii și sub 3.000 lei să nu se plătească nimic și doar peste 3.000 lei să se plătească acea diferență”, a explicat Manole.