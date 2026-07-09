Consiliul Județean Sălaj face un nou pas pentru dezvoltarea economică a județului și scoate la licitație 13 parcele de teren în Parcul de Specializare Inteligentă Hereclean. Administrația județeană dorește astfel să atragă investitori care să dezvolte afaceri inovatoare, capabile să creeze noi locuri de muncă. Companiile interesate își pot depune ofertele până la începutul lunii viitoare. Parcul beneficiază de o poziție avantajoasă, având acces facil la infrastructura rutieră și la viitoarea Autostradă Transilvania.

O nouă oportunitate pentru mediul de afaceri din Sălaj și din regiune. Consiliul Județean Sălaj a lansat oficial procedura de concesionare, prin licitație publică, a 13 parcele de teren disponibile în cadrul Parcului de Specializare Inteligentă Hereclean. Acest demers major urmărește atragerea de investitori serioși și dezvoltarea unor afaceri cu valoare adăugată mare, în domenii competitive și inovatoare. Dincolo de creșterea economiei locale, proiectul are ca scop principal crearea de noi locuri de muncă pentru locuitorii județului.

Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Sălaj, documentația de atribuire poate fi descărcată gratuit de către firmele interesate. Operatorii economici au timp să analizeze condițiile și să își depună ofertele până la data de 7 august 2026, la ora 12:00. Deschiderea publică a ofertelor va avea loc câteva zile mai târziu, în data de 10 august 2026, tot la ora 12:00, în sala de ședințe de la parterul sediului Consiliului Județean.

Autoritățile județene subliniază că parcul industrial oferă avantaje majore, inclusiv o poziționare excelentă și acces facil la rețeaua de drumuri aflată în plină dezvoltare, mai ales că loturile de autostradă din zonă avansează rapid. Cei care doresc să obțină informații suplimentare pot contacta instituția la numărul de telefon 0260 614 120 sau prin e-mail, la adresa office@cjsj.ro.

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