Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că norma de hrană acordată bugetarilor ar putea fi eliminată. Măsura este analizată în cadrul discuțiilor din coaliția de guvernare. Potrivit acestuia, impactul bugetar ar fi de aproape 2,5 miliarde de lei.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că, dintre beneficiarii normei de hrană, mai mult de o treime provin din armată și structurile de interne, suma aferentă acestora fiind de aproximativ 800 de milioane de lei. Restul beneficiarilor sunt angajați din alte instituții publice.

Liderul UDMR a arătat că impactul total al măsurii de eliminare a normei de hrană ar fi cuprins între 2,4 și 2,5 miliarde de lei, potrivit calculelor realizate de specialiștii de la finanțe, menționând că nu el a făcut aceste estimări.

„Din toți cei care au această normă, mai mult de o treime sunt din armată și interne, în jur de 800 de milioane de lei. Restul sunt din alte instituții. Impactul ar fi de 2,4-2,5 miliarde de lei, după calculele pe care le-au făcut cei de la Finanțe. Nu am făcut eu calculele. Aceasta este propunerea și a rămas să se mai discute”, a precizat Kelemen Hunor la Parlament.

Norma de hrană este plătită lunar și are o valoare de 347 de lei. Conform datelor prezentate, peste 550.000 de persoane beneficiază de acest drept.

În replică ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că va refuza să semneze un document care va elimina norma de hrană a militarilor.

”Eu, ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea unei norme de hrană pentru militarii Armatei Române, care există în permanență, de la Cuza încoace. Este o normă de hrană specifică, calorică, în funcție de activitate, pentru militarii Armatei Române, care este plafonată din 2017.Dincolo de faptul că e plafonată din 2017 și nu mai are legătură cu prețurile actuale, întreține activitatea de popotă pentru 70% dintre angajații Ministerului Apărării, o activitate care nu poate fi eliminată din zona militară. Ea a fost gândită tocmai cu scopul de a oferi mai multe variante și de a fi pregătiți în caz de război, în caz de activități specifice ale Armatei Române. La Ministerul Apărării cred că există zone în care se pot face reduceri de cheltuieli, suntem cei care vom face astfel de reduceri de cheltuieli, dar reducerea cheltuielilor nu poate să vină din eliminarea normei de hrană, nu poate să vină din micșorarea salariilor, nu poate să vină din micșorarea numărului de militari și nu poate să vină din schimbarea modului de calcul a pensiilor militare.”, a spus ministrul Apărării.

Kelemen Hunor a mai declarat că există șanse ca proiectul bugetului de stat să fie adoptat în cursul acestei luni, însă doar în condițiile în care acesta va ajunge în Parlament în decurs de o săptămână.

Înainte de adoptarea bugetului, trebuie aprobate prin ordonanță de urgență pachetul de reformă în administrație și cel de relansare economică. Decizia a fost luată în urma ultimei ședințe a liderilor coaliției de guvernare.