Consiliul Județean Sălaj a adoptat o hotărâre strategică pentru modernizarea sistemului de management al deșeurilor din întreaga regiune. Prin Hotărârea numărul 144, administrația locală a avizat noul Regulament al serviciului de salubrizare, un document care introduce reguli stricte de colectare separată, indicatori de performanță riguroși pentru operatori și sancțiuni severe pentru nerespectarea standardelor de mediu.

O nouă etapă în gestionarea durabilă a mediului și în eficientizarea serviciilor publice a fost deschisă la nivelul județului Sălaj. Consiliul Județean a aprobat actualizarea completă a Regulamentului serviciului de salubrizare, o măsură obligatorie pentru alinierea la directivele naționale și europene din domeniul economiei circulare. Pentru a asigura implementarea rapidă a noilor norme, vicepreședintele Ioan Adrian Crișan a primit un mandat special pentru a vota și pune în aplicare acest set extins de reguli în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj.

Noul cadru juridic definește clar responsabilitățile ce revin atât operatorilor licențiați, cât și cetățenilor, stabilind standarde minime pentru colectarea, transportul, sortarea și eliminarea deșeurilor. Infrastructura județeană se bazează pe Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Dobrin – dotat cu stație de sortare, depozit ecologic și stație de tratare mecano-biologică – completat de cele 3 stații de transfer active la Crasna, Surduc și Sînmihaiu Almașului. Conform regulamentului, stocarea temporară a deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor în aceste stații intermediare este strict limitată la maximum 48 de ore, asigurându-se un flux continuu și igienic.

Un accent deosebit este pus pe performanța tehnică și calitativă a operatorilor de salubrizare. Companiile delegatare sunt obligate prin lege să atingă ținte anuale ambițioase: reducerea cantității de deșeuri municipale eliminate prin depozitare la un nivel de minimum 60% și trimiterea spre reciclare a cel puțin 75% din cantitatea de materiale colectate separat care intră în stațiile de sortare. Pentru a sprijini acest proces, operatorii au obligația legală de a investi anual o sumă de minimum 291.724 lei în campanii publice de informare, educare și conștientizare a populației cu privire la importanța colectării selective.

Regulamentul introduce măsuri punitive clare pentru controlul calității. Operatorii care nu își îndeplinesc indicatorii minimi vor fi penalizați direct, urmând să suporte integral din buzunarul propriu costurile cu contribuția pentru economia circulară și tarifele de depozitare pentru cantitățile excedentare trimise la groapa de gunoi. De asemenea, pentru a descuraja comportamentul iresponsabil, autoritățile au dreptul de a aplica utilizatorilor casnici și non-casnici care nu separă corect deșeurile la sursă un tarif penalizator de până la 2 ori mai mare decât taxa normală de salubrizare.