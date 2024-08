Lando Norris, pilotul McLaren, a câștigat Marele Premiu al Olandei, devansându-l pe Max Verstappen chiar în cursa de acasă. Charles Leclerc a rezistat eroic și a terminat pe locul 3

Max Verstappen l-a depășit pe Lando Norris la startul cursei de la Zandvoort, de pe malul Mării Nordului. Deși cei doi lideri în ierarhia piloților au avut un timp de reacție similar, olandezul a profitat de patinarea ambreiajului britanicului.

Lando a revenit la conducerea cursei în turul 17, depășindu-l pe Max pe linia de start-sosire. Din acel moment, Lando a dominat cursa, fiind extrem de eficient pe pneurile hard, avansul la final fiind de aproximativ 20 secunde față de Verstappen, apropiindu-se vertiginos de acesta în vârful ierarhiei.

Cu acest triumf, Lando își trece în palmares a doua victorie din sezon și carieră. Britanicul de la McLaren a câștigat și la Miami. O altă luptă interesantă s-a derulat între Leclerc, de la Ferrari, și australianul Oscar Piastri, însă ,,Il Predestionato” s-a apărat impecabil.

Până la urmă, Charles Leclerc a terminat pe ultima treaptă a podiumului, top 10 fiind completat de Oscar Piastri, Carlos Sainz, Sergio Perez, George Russell, Lewis Hamilton și Fernando Alonso.

Lando Norris a oferit prima reacție după ce a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Țărilor de Jos. Pilotul britanic a reușit a 2-a victorie a carierei, după ce l-a învins pe Verstappen în cursa de acasă a olandezului.

„Este un sentiment încântător. Nu aș spune că e o cursă perfectă, turul 1 nu a fost bun. Dar totul a mers bine după, mașina a fost excelentă, l-am putut depăși pe Max. A fost o cursă destul de ușoară pentru noi astăzi. Am și eu foarte mulți fani olandezi, sunt convins că unii sunt supărați totuși. Credeam din turul 5 sau 6 că Max se va distanța, dar nu a reușit să facă acest lucru. Apoi ritmul lui a fost din ce în ce mai slab și am reușit să îl depășesc”, a transmis Lando Norris.

Verstappen a terminat pe locul 2 şi a ajuns la 6 curse consecutive fără victorie în Formula 1. Olandezul şi-a dat seama din timpul cursei că nu îi poate face faţă lui Lando Norris.

„Am avut un start foarte bun. Am încercat tot ce am putut astăzi. În timpul cursei a devenit foarte clar că nu suntem suficienți de rapizi. Știu că avem starturi foarte bune, am fost încrezător că vom avea unul și aici. Aceasta a fost cursa pe care am reușit să o fac, am obținut doar locul al 2-lea”, a spus Max Verstappen.