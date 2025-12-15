Norvegia s-a impus în fața Germaniei,cu scorul de 23-20, în marea finală a Campionatului Mondial de handbal feminin, cucerind al cincilea său titlu, dar primul după 2021.

Norvegia s-a impus în fața Germaniei, scor 23-20, în marea finală a Campionatului Mondial de handbal feminin, cucerind al cincilea său titlu și primul din 2021 încoace. Naționala Norvegiei, de patru ori campioană a lumii, a ajuns în finală după un parcurs impresionant, cu victorii pe linie.

De partea cealaltă, o adversară-surpriză, care a salutat finala cu toate farurile aprinse: era prima pe care urma s-o dispute după 32 de ani. În 1993 cucerea titlul sub titulatura Germania, după reunificare, la o ediție cu Norvegia pe locul 3 și România pe 4.

În finala mare, reprezentativa Germaniei au marcat primele, dar Norvegia a întors rapid scorul. Germania a avut un avantaj de două goluri, scor 6-4 și 7-5, dar s-a mers umăr la umăr până la pauză, intrându-se la cabine cu scor egal, 11-11.

Scandinavele au părut că se desprind decisiv în debutul părții secunde, când au condus cu 15-12, însă adversarele au revenit de la -3 goluri și au egalat la 17. S-a marcat puțin până la final, iar Norvegia s-a impus cu 23-20.

De la câștigarea primului titlu internațional major – Campionatul European din 1998 – Norvegia a dominat lumea handbalului feminin, adăugând tot mai multe medalii la turneele finale. În ultimii 27 de ani, a câștigat 28 de medalii, inclusiv trei medalii de aur olimpice : la Beijing 2008, Londra 2012 și Paris 2024, dar și cinci titluri mondiale și un număr record de 10 titluri europene.

Prin a noua victorie în nouă meciuri la Campionatul Mondial din 2025, în finala împotriva Germaniei, Norvegia a devenit națiunea cu cel mai mare număr de titluri din istoria competiției, depășind Rusia, care a câștigat și ea titlul de patru ori.

Finala cu Germania a fost una specială pentru Katrine Lunde, portarul în vârstă de 45 de ani; aceasta a fost ultima competiție internațională majoră, după ce și-a asigurat deja a 21-a medalie la Campionatul Mondial, Campionatul European și Jocurile Olimpice.

Franța și-a adjudecat medalia de bronz la Campionatul Mondial de handbal feminin, după ce a învins în finala mică selecționata Olandei, țara gazdă a turneului, scor 33-31, după prelungiri.

La finalul celor 60 de minute cele două formații erau la egalitate, scor 26-26. Franța a fost mai pragmatică în prelungirile partidei și a mai marcat 7 goluri, în timp ce olandezele au reușit doar 5.

Franța este la a treia medalie consecutivă la Campionatul Mondial de handbal feminin. Franța a fost campioană mondială la precedenta ediție, în timp ce în 2021 a obținut medalia de bronz.

Olanda nu a mai ajuns pe podium din 2019 și continuă să aibă în palmares doar medaliile obținute între 2015 și 2019 :una de aur, una de argint și una de bronz.