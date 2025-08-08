Începând cu 7 august 2025, Consiliul Naţional al Audiovizualului pune în aplicare un nou Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual. Documentul aduce cele mai ample modificări din ultimul deceniu și extinde reglementarea inclusiv în mediul digital.

Noul Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual reflectă extinderea atribuțiilor CNA în urma transpunerii Directivei europene privind serviciile mass-media audiovizuale. Pe lângă televiziune și radio, normele se aplică și serviciilor video-on-demand și platformelor de partajare video, atâta timp cât acestea se află sub jurisdicția României.

CNA susține că noul cadru legal oferă același nivel de protecție și responsabilitate în mediul digital, comparabil cu cel impus televiziunilor clasice.

Codul definește explicit termeni precum:

Dezinformare – conținut distribuit cu intenție și cu impact negativ;

Informare incorectă – conținut distribuit fără intenție, dar cu efecte dăunătoare;

Conținut ilegal – materiale ce instigă la ură, violență, terorism, sau promovează pornografia infantilă;

Conținut dăunător – materiale ce induc frică, violență gratuită sau teroare;

Creator de conținut online – persoană cu responsabilitate editorială.

Se introduc reguli clare privind protecția minorilor, astfel:

Participarea acestora în programe media este condiționată de reguli stricte;

Difuzarea imaginilor minorilor în contexte sensibile este restricționată;

Accesul la conținut nociv trebuie limitat inclusiv în mediul digital.

Furnizorii de servicii media sunt obligați să afișeze avertismente explicite în cazul conținutului sensibil sau care poate afecta publicul, astfel:

„Atenţie! Acest material poate afecta dezvoltarea minorilor”;

„Informaţiile din acest program nu au bază ştiinţifică”;

„Acest program este o ficţiune” – în special pentru reality show-uri cu regie mascată.

Totodată, accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități devine o obligație graduală, ce presupune: subtitrare, interpretare în limbaj mimico-gestual și audiodescriere.

Publicitatea este reglementată suplimentar:

Jocurile de noroc – sunt restricționate în funcție de oră, nu pot viza minori și nu pot fi promovate agresiv;

Suplimentele alimentare – nu pot fi prezentate ca alternative la tratamente medicale și nu pot conține afirmații înșelătoare.

Pentru prima dată, sunt reglementate și mesajele de interes public, considerate o categorie distinctă:

Exemple: campanii pentru drepturile omului, prevenirea consumului de droguri, alerte de tip „Răpire minor”, campanii de sănătate publică;

Acestea trebuie marcate distinct și separate clar de conținutul editorial sau comercial.

Codul oferă instrumente legale clare pentru sancționarea conținuturilor care răspândesc dezinformare, fără a încălca libertatea de exprimare. CNA precizează că scopul este protejarea spațiului public informațional de abuzuri.

Serviciile media video-on-demand vor avea obligația de a include și evidenția opere europene, sprijinind astfel producția locală și diversitatea culturală.

Codul introduce conceptul de coreglementare, care presupune parteneriate între CNA, platforme digitale , creatori de conținut și organizații civice. Aceste colaborări vor permite:

Crearea de coduri de conduită;

Sisteme de autoreglementare asistată;

Supravegherea colectivă a respectării obiectivelor de interes public.

CNA subliniază că acest nou Cod nu restrânge libertatea de exprimare, ci o protejează de abuzuri și derapaje.