După revenirea în Superligă, Dinamo București pare că nu are nicio idee la construcție, momentan, cu Kopic, cum nu avea nici cu Burcă. Un fotbal-chin pentru încă răbdătorii suporteri care se mai încumetă să stea în frig la meciuri.

Dinamo București a ratat din nou șansa unei victorii în fața propriilor suporteri. U Cluj a câștigat cu Dinamo pe Arcul de Triumf, cu scorul de 1-0, gol marcat de Dan Nistor. În acest moment, U Cluj urcă pe locul 5 în Superligă, cu 29 de puncte.

Fără nici o victorie de la instalarea lui Zeljko Kopic pe bancă, Dinamo București se distanțează la 11 puncte de locurile de baraj.

Kopic s-a declarat dezamăgit de rezultat, în condițiile în care, spune el, au avut câteva ocazii foarte bune. Antrenorul croat a identificat lipsa de incisivitate din atac drept principala problemă a echipei.

„Ideile noastre au fost OK, am avut câteva ocazii foarte bune. În startul reprizei secunde am avut o ocazie foarte bună, situație 1 la 1 cu portarul. Apoi am făcut câteva schimbări, am încercat să jucăm cât de ofensiv putem și am avut câteva ocazii. Pe de altă parte, am avut stabilitate în apărare, nu le-am oferit contraatacuri adversarilor. Băieții au dat totul, suntem foarte dezamăgiți cu toții.

Nu este ușor să primești gol rapid, am pregătit partida cu ideea de a începe cu intensitate maximă, să punem adversarul sub presiune din prima clipă, dar se întâmplă.

Nu am făcut-o bine, dar apoi reacția a fost OK, cu minut ce trece am fost mai buni. Am avut ocaziile noastre, dar nu am înscris. Nu este ușor să acceptăm că nu am înscris din ce ocazii am avut(…) Bineînțeles că atacul este o problemă. Dacă controlezi meciul, știi cum să ataci și duci mingea în ultima treime dar nu înscrii, normal că este o problemă. Mai avem două meciuri, în această săptămână trebuie să le pregătim, să creăm ocazii și să înscriem.

Lucrăm zi de zi, tactic, puțin fizic, dar nu pot schimba multe la capitolul fizic. Mentalitatea este cea mai importantă, vorbim, analizăm, facem totul.

Nu pot spune că jucătorii nu și-au dorit sau că nu am avut momente bune, dar trebuie să acceptăm ce s-a întâmplat și să mergem mai departe.

Pentru noi, fiecare joc este esențial”, a transmis antrenorul croat.