Spania este țara europeană unde șoferii sunt amendați și primesc puncte de penalizare dacă frânează înainte de radar. Pentru a descuraja această practică riscantă, autoritățile au instalat așa-numitele „radare antifrânare”,

Direcția Generală de Trafic din Spania a introdus un nou sistem de control al vitezei care îi vizează pe șoferii ce încetinesc brusc doar în apropierea radarelor. O frânare nejustificată poate aduce amenzi de până la 200 de euro și pierderea a 4 puncte de pe permis.

Pentru a descuraja această practică riscantă, autoritățile au instalat așa-numitele „radare antifrânare”, amplasate la câțiva metri înaintea celor deja existente, și „radare în cascadă”, plasate după radarele oficiale. Astfel, șoferii nu mai pot respecta limita doar în punctul controlat, ci trebuie să mențină viteza legală pe tot parcursul drumului. Decizia a stârnit controverse. O parte dintre șoferi acuză Direcția Generală de Trafic de un exces cu scop pur de a strânge bani la buget, în timp ce instituția insistă că obiectivul real este siguranța rutieră.

Statisticile arată că viteza excesivă rămâne principala cauză a accidentelor grave în Spania, atât pe autostrăzi, cât și pe drumurile secundare.

Mesajul autorităților pentru conducători este clar: nu frânați doar la radar, ci mențineți o viteză corectă pe toată durata călătoriei – pentru a evita amenzile, dar mai ales pentru a reduce numărul accidentelor.