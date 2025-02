CSM Bucureşti a anunţat pe site-ul său oficial, că a transferat-o pe daneza Anne Mette Hansen, care va juca din vară la campioana României.

CSM București e în căutare de interi în această perioadă, iar pe primul tocmai l-a adus. Hansen a fost prezentată oficial și din vară va îmbrăca tricoul echipei bucureștene. Daneza a câștigat două trofee Champions League în carieră, în 2018 și 2019, pe când juca la Gyor.

CSM va pierde 3 jucătoare importante la vară, pe Cristina Neagu, Emilie Arntzen și Vilde Ingstad. Neagu se va retrage, în timp ce Arntzen și Ingstad au anunțat clubul că nu-și mai prelungesc contractele.

Interul stânga danez, care va încerca să umple golul pe care îl va lăsa Cristina Neagu, care se va retrage la finalul sezonului, a bifat toate ediţiile turneului final al Ligii Campionilor din ultimele şapte sezoane.

„Campioana României va avea din vară în lot interul stânga danez care a bifat toate edițiile EHF Final Four din ultimele șapte sezoane EHF Champions League. Anne Mette Hansen, jucătoarea de 30 de ani care din vară se va muta de la Metz la București, este una dintre figurile emblematice ale handbalului feminin din ultimul deceniu. Hansen avea 22 de ani în 2017, când se transfera de la Kobenhavn Handbold la Gyor Audi Eto KC. A urmat o serie de șase sezoane la Gyor, în care a jucat de 5 ori Final Four-ul EHF Champions League, singura excepție fiind sezonul 2019-2020 întrerupt de pandemia de Covid. Trei finale, două titluri supreme, 233 de goluri pentru Hansen în cea mai importantă competiție intercluburi. În vara anului 2023 jucătoarea daneză s-a transferat la Metz, pentru a fi alături de colegele de la Națională, Louise Burgaard și Kristina Jorgensen. Primul sezon la Metz: 54 de goluri înscrise și un nou Final Four în EHF Champions League. După ce a fost desemnată cel mai bun inter stânga al Europeanului de junioare din 2013, Hansen a debutat în Naționala de senioare a Danemarcei în același an, pe 27 octombrie, când încă era legitimată în ligile inferioare daneze. În luna decembrie a aceluiași an a făcut parte din echipa care a câștigat bronzul la Europeanul senioarelor. De atunci, Anne Mette Hansen a devenit o piesă de bază a puternicei echipe reprezentative a țării sale, pentru care a adunat 186 de selecții și a înscris 555 de goluri! Hansen ocupă a șasea poziție în clasamentul marcatoarelor all-time din Naționala Danemarcei, prima dintre jucătoarele aflate încă în activitate”, a transmis CSM București.

„Sunt bucuroasă să mă alătur echipei CSM Bucureşti pentru următoarele două sezoane. Este unul dintre cele mai mari cluburi din Europa şi mereu mi-a plăcut să joc aici ca adversar. Acum abia aştept să evoluez pentru CSM, de data aceasta având fanii din tribune de partea mea. Chiar sper să pot ajuta clubul să-şi atingă obiectivele atât în campionatul intern, cât şi în EHF Champions League”, a declarat Anne Mette Hansen.