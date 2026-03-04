Pivotul portughez Victor Iturriza va juca din sezonul viitor la Dinamo București. La Dinamo va mai veni încă un pivot, deoarece de la echipă va pleca la sfârșitul sezonului și maghiarul Miklos Rosta.

Dinamo a început să-și completeze lotul pentru sezonul viitor, iar primul jucător de top care a semnat cu campioana Românei este portughezul de origine cubaneză, Victor Iturriza. Surse apropiate clubului Dinamo au confirmat pentru GSP că Victor Iturriza va juca în următoarele două sezoane pentru echipa campioană.

Pivotul portughez are o înâlțime de 1,93 centimetri și sezonul trecut s-a transferat de la Porto la Al Kuwait. Victor Iturriza și-a dorit să revină în Liga Campionilor, după ce jucase la Porto timp de 9 sezoane.

În alegerea clubului dinamovist, a contat pentru Iturriza și faptul că va fi antrenat de selecționerul Portugaliei, Paulo Pereira. Victor Iturriza joacă în apărare în poziție centrală și la Dinamo îl va înlocui pe danezul Frederik Ladefoged, care va pleca la PSG.

Iturriza a fost în discuții avansate cu Veszprem, dar echipa maghiară l-a adus vara trecută pe egipteanul Ahmed Abdel.

În luna ianuarie, la Campionatul European, Portugalia cu Iturriza în echipă s-a clasat pe locul 5, după ce a învins-o pe Suedia, scor 36-35, meci în care viitorul pivot dinamovist a marcat 4 goluri din 4 aruncări.

În acest sezon, rezultatele „dulăilor” nu au fost mulțumitoare, iar aceștia încearcă să se întărească. Deși Dinamo mai are de jucat două meciuri în Liga Campionilor, cu Kolstad acasă și cu Sporting în deplasare, echipa condusă de pe bancă de Paulo Pereira a fost eliminată matematic încă din faza grupelor.

Cu toate acestea, în Liga Națională Dinamo se poziționează foarte bine: este pe primul loc, cu 22 de puncte acumulate în 13 etape, la două puncte distanță de urmăritoarea Buzău.