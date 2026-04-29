Veste așteptată pentru cei care plănuiesc să își cumpere o locuință în acest an! Guvernul a confirmat continuarea programului „Noua Casă”, cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Într-un context marcat de explozia prețurilor și majorarea taxelor, programul rămâne singura șansă pentru mii de români care nu pot îndeplini condițiile drastice de creditare ale băncilor comerciale.

Piața imobiliară din România trece printr-un moment extrem de tensionat. Datele Ministerului Finanțelor arată o scădere a ofertei cu aproape 20%, în timp ce prețurile de vânzare au crescut cu peste 15% în ultimul an. La acest amestec exploziv se adaugă presiunile fiscale: majorarea TVA la 21% și creșterea impozitelor pe proprietate.

În acest peisaj restrictiv, plafonul de 500 de milioane de lei alocat pentru 2026 vine să asigure stabilitatea unei piețe care pare să se blocheze. De la lansarea sa în 2009 sub numele de „Prima Casă”, programul a ajutat peste 334.000 de familii să devină proprietari. Pentru acest an, Ministerul Finanțelor mizează pe „Noua Casă” ca fiind un instrument indispensabil, oferind condiții de finanțare previzibile, inclusiv opțiuni cu dobândă fixă, într-o perioadă în care ratele standard sunt tot mai greu de susținut.

Deși plafonul este unul prudent, menținerea programului este vitală pentru a preveni un dezechilibru total în sectorul imobiliar. Rămâne de văzut cât de repede se vor epuiza aceste fonduri, având în vedere că, pentru mulți tineri, acest credit guvernamental a rămas singura cale prin care își pot permite propriul cămin, fără a fi striviți de noile taxe și de prețurile record ale apartamentelor.