Schimbări majore în legislația privind combaterea corupției și a conflictelor de interese. Camera Deputaților a adoptat o nouă lege a integrității, care introduce reguli mult mai stricte pentru declarațiile de avere ale demnitarilor și modifică regimul incompatibilităților. Actul normativ a fost votat în ciuda unor dezbateri aprinse în plen și merge acum pentru votul final la Senat.

Modificări de substanță la vârful administrației publice din România, după ce deputații au adoptat în calitate de primă Cameră sesizată un nou proiect de lege privind integritatea funcțiilor publice. Documentul a trecut pe repede înainte, primind în aceeași zi raportul favorabil de la Comisia juridică și votul final din plen. Rezultatul de pe tabelă a indicat 184 de voturi pentru, doar 2 voturi împotrivă și 16 abțineri, în timp ce un număr de 68 de deputați au ales să nu își exprime opțiunea. Chiar dacă a obținut o majoritate confortabilă, proiectul a stârnit dispute aprinse între putere și opoziție, existând acuzații dure din partea reprezentanților Uniunii Salvați România care au criticat modificările și au votat împotrivă, susținând că unele amendamente ar fi neconstituționale. Pentru a deveni realitate, documentul pleacă acum spre dezbatere și vot la Senat, care este for decizional în acest caz.

Una dintre cele mai spectaculoase modificări aduse textului inițial aparține celor de la Alianța pentru Unirea Românilor. Acest amendament extinde obligația legală de depunere a declarațiilor de avere și de interese asupra soților, soțiilor sau partenerilor care se află într-o relație similară cu cea de soț, în cazul înalților demnitari ai statului. Regula se va aplica fără excepție pentru Președintele României, pentru parlamentari, prim-ministru, membrii Guvernului, secretari și subsecretari de stat, consilieri de stat, precum și pentru alte funcții de conducere din administrația centrală. Toate aceste declarații de interese financiare extinse vor fi publicate la vedere pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Integritate.

De asemenea, legea restabilește reguli dure în zona sancțiunilor pentru cei prinși în conflict de interese sau incompatibilitate. Un amendament propus de Partidul Social Democrat stabilește că emiterea unui act administrativ, semnarea unui contract sau luarea unei decizii cu încălcarea legii reprezintă abatere disciplinară gravă, dacă fapta nu întrunește elementele unei infracțiuni. Cei găsiți vinovați în mod definitiv nu vor mai putea ocupa nicio funcție publică, demnitate sau mandat eligibil pentru o perioadă de până la 3 ani. Pentru persoanele care au deja o decizie definitivă de incompatibilitate înainte de noua lege, iar interdicția de 3 ani nu s-a scurs încă, funcția sau mandatul încetează de drept în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a normei. Pentru cazurile noi, încetarea mandatului se va produce exact la data la care raportul Agenției Naționale de Integritate sau hotărârea judecătorească rămâne definitivă.

Pentru a se asigura că legea va fi respectată la sânge, proiectul introduce și amenzi contravenționale uriașe. Persoanele responsabile care refuză să aplice sancțiunile disciplinare sau să constate încetarea unui mandat după o decizie definitivă riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Mai mult, nerespectarea efectivă a interdicției de a ocupa o funcție publică pe perioada stabilită de lege va fi penalizată cu amenzi usturătoare, cuprinse între 5.000 și 50.000 de lei. În plus, pentru a tăia din rădăcină orice tentativă de abuz, toate actele juridice sau administrative care vor fi semnate cu încălcarea acestor interdicții legale vor fi lovite automat de nulitate absolută.