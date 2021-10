Consiliul Județean Sălaj a lansat în consultare publică „Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Sălaj pentru perioada 2021 – 2027”. După finalizarea etapei de consultare publică, documentul va fi supus aprobării plenului Consiliului Județean Sălaj.

Consiliul Județean Sălaj a lansat în consultare publică „Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Sălaj pentru perioada 2021 – 2027”. Documentul poate fi consultat accesând linkul https://cjsj.ro/date/pdfuri/Strategie_Salaj_2021-2027.pdf, cei interesați putând transmite comentariile, propunerile sau opiniile până în 22 octombrie 2021, ora 14.00, pe adresa de e-mail: integrarecjsj@yahoo.com. Acestea vor fi centralizate, analizate și transmise prestatorului SC CMPG Consultancy SRL, în vederea completării și finalizării documentului strategic.

„Pentru o dezvoltare socio-economică durabilă, Sălajul are nevoie de o viziune strategică pe termen lung, de un plan coerent, de obiective bine definite. Ne aflăm pe ultima sută de metri a procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Sălaj pentru perioada 2021-2027 și am convingerea că la finalul acestui demers, vom avea un instrument de lucru conectat la realitățile din județ și adaptat nevoilor și priorităților din sănătate, infrastructură, educație, mediu, turism, cultură și asistență socială. Valorificarea într-un mod cât mai eficient a atuu-rilor pe care le are Sălajul va accelera ritmul de creștere economică, va îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și va reduce decalajele de dezvoltare față de alte județe din regiune. În plus, printr-un parteneriat solid și de durată între cetățeni, administrații locale, mediu de afaceri și societate civilă, județul nostru va deveni unul competitiv, durabil și incluziv”, a declarat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj.

După finalizarea etapei de consultare publică, documentul va fi supus aprobării plenului Consiliului Județean Sălaj.