Ministrul Ligia Deca a declarat că are speranțe că legile Educației ar putea intra în vigoare din această toamnă, de la începutul anului școlar. Ministrul a punctat că este esențial „să nu pierdem banii de care Educația are atâta nevoie”, fiind vorba aici atât de fondurile europene sau de donațiile din zona privată.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, şi-a exprimat speranţa ca legile Educației să intre în vigoare în toamna acestui an, odată cu începerea noului an şcolar şi universitar, amintind că unele prevederi se vor aplica doar pentru cei care încep un nou ciclu de învăţământ.

„Speranţa noastră este ca, în toamnă, începând cu noul an şcolar şi cu noul an universitar, legile să intre în vigoare. Sigur că unele prevederi, cum sunt cele legate de examenele naţionale, trebuie să aştepte, pentru ca cei care intră la începutul unui ciclu, clasa a V-a, clasa a IX-a, să finalizeze. Este normal să ştii cum finalizezi din punct de vedere al examenelor, atunci când intri într-o etapă educaţională”, a afirmat Ligia Deca

Ea a subliniat importanţa colaborării dintre partidele politice, autorităţile centrale şi locale pentru ca legile Educaţiei, odată adoptate în Parliament, „să rămână stabile o perioadă suficientă pentru a le putea vedea, cu adevărat, beneficiile”.

Potrivit Ligiei Deca, reprezentanţii Ministerului Educaţiei se vor afla în Parlament la toate dezbaterile aferente legilor Educaţiei pentru ca „proiectele să se apropie cât mai mult, pentru a avea legitimitatea necesară în aşa fel încât ele să nu mai poată fi schimbate uşor, aşa cum, din păcate, s-a întâmplat cu versiunile anterioare”.

Am încredere că angajamentul PNL, al coaliţiei de guvernare, dar şi angajamentul tuturor partidelor şi formaţiunilor din Parlament este acela de a avea un sistem educaţional mai bun. Ministerul Educației va face tot ceea ce este necesar pentru ca legile Educaţiei să parcurgă dezbaterea democratică parlamentară cu succes şi să putem începe următorul an şcolar şi universitar pe o nouă bază legislativă”, a adăugat Deca.

„Ne dorim ca aceste legi să fie şi un argument necesar şi suficient pentru ca Educaţia să beneficieze de investiţia absolut legitimă pe care o merită atât din fonduri publice, cât şi din alte tipuri de fonduri – fondurile europene sau donaţiile din zona privată. Este esenţial să nu pierdem banii de care Educaţia are atâta nevoie, să dăm ceea ce merită fiecare cadru didactic care îşi dedică viaţa, energia şi pasiunea pentru a modela minţi şi caractere.

Ministrul Educaţiei a susţinut că îşi doreşte ca în Parlament legile Educaţiei „să aibă timpul suficient pentru o dezbatere democratică reală, (…) dar (să fie) finalizate în timp, în aşa fel încât să nu mai întârzie”.

din anul 2016, lumea aşteaptă o reformă, în aşa fel încât sistemul de educaţie să poată sprijini într-adevăr fiecare elev şi fiecare tânăr. Nu mai putem aştepta foarte mult. Cred că am avut un timp amplu, poate cel mai amplu timp alocat unei politici publice pentru a deveni cadru legislativ şi am mare încredere că o procedură firească, normală de dezbatere parlamentară ne va oferi şi acel răgaz pentru îmbunătăţire pe care Parlamentul îl are la dispoziţie", a completat Ligia Deca.