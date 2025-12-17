Comitetul Executiv al EHF a confirmat noul format al Ligii Campionilor la handbal masculin. România are un loc asigurat în ediția 2026/2027. Din sezonul viitor, numărul echipelor va crește la 24.

La Rotterdam, înaintea finalei Campionatului Mondial de handbal feminin, conducerea EHF a stabilit toate detaliile cu privire la noul format al Ligii Campionilor. În acest moment, competiția presupune două grupe a câte 8 formații. Din sezonul viitor, numărul echipelor va crește la 24. Acestea vor fi împărțite în 6 grupe a câte 4 echipe.

Zece locuri vor fi distribuite în funcție de coeficientul de țară. Campioanele din Germania, Spania, Franța, Danemarca, Polonia, Ungaria, România, Portugalia, Croația și Norvegia au pozițiile asigurate în grupele stagiunii 2026/2027.

Cele 10 țări au și dreptul de a solicita până la două upgrade-uri din EHF European League. Alte 8 formații pot ajunge în Liga Campionilor prin această metodă. Numărul maxim de echipe dintr-un campionat va fi de 3.

Celelalte 6 locuri rămase vor fi împărțite de EHF. Câștigătoarele Ligii Campionilor și European League pot fi beneficiare. Federația europeană își rezervă dreptul de a oferi invitații, inclusiv unor echipe din afara Europei. Ultimul detaliu ar reprezenta o premieră!

Cele 24 de participante vor fi distribuite în 6 grupe de câte 4. Vor avansa 12 echipe, împărțite în două grupe principale. Urmează sferturile de finală. Tragerea la sorți pentru sezonul viitor va avea loc pe 26 iunie 2026.

Formatul unui Final Four între cele patru echipe calificate după sferturile de finală va rămâne neschimbat.

EHF European League la masculină, a doua competiţie europeană, va cuprinde 32 de echipe în faza grupelor – tururile de calificare au fost suprimate. Echipele eliminate în primele două tururi ale Ligii Campionilor vor fi înscrise în faza grupelor.

În ceea ce privește competițiile feminine, un nou format urmează să fie implementat începând cu stagiunea 2027/2028.În actuala stagiune, România este reprezentată în Liga Campionilor de Dinamo. În European League evoluează Minaur Baia Mare și Potaissa Turda. Buzăul este calificat în optimile European Cup.