Presedintele Nicusor Dan a transmis, miercuri, că a sesizat Curtea Constituțională a României cu privire la legea care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile, pentru că prevede păstrarea tuturor datelor medicale și a celor cu caracter personal, fără recunoașterea dreptului de a solicita ștergerea acestora.

Președintele mai arată în sesizare că legea nu stabilește clar limitele prelucrării acestor informații sensibile și nici garanții suficiente privind accesul, utilizarea și protecția lor.

„Am sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea de aprobare a ordonanței de urgență care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile. Legea prevede păstrarea tuturor datelor medicale și a celor cu caracter personal, inclusiv a diagnosticelor și a istoricului complet al bolilor, pentru întreaga viață a persoanei și încă cel puțin 180 zile apoi, fără recunoașterea dreptului de a solicita ștergerea acestora, chiar și în cazul în care nu există niciun risc de transmitere a bolii. Aceasta reprezintă o ingerință

disproporționată în viața privată, contrară art. 26 din Constituție”, a scris Nicușor Dan, pe pagina de socializare.

În opinia sa, legea folosește termeni vagi, nu precizează suficient cine are obligația de raportare și cine poate accesa informațiile și lasă aspecte importante în seama unor reglementări ulterioare, ceea ce contravine standardelor europene privind protecția datelor.