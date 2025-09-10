În contextul începerii sezonului competițional 2025 – 2026, Inspectoratul de Jandarmi Județean Salaj a luat o serie de măsuri premergătoare pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a competițiilor sportive de la nivelul județului Sălaj.

În vederea pregătirii, din punct de vedere al siguranței, a noului sezon competițional sportiv, jandarmii și polițiștii sălăjeni au luat o serie de măsuri premergătoare. Astfel, au avut loc verificările tehnice de specialitate din punct de vedere al respectării condiţiilor de siguranţă. Totodată s-a desfășurat o ședinţă de lucru destinată factorilor responsabili pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice cu ocazia desfăşurării competiţiilor sportive pe raza județului Sălaj și, nu în ultimul rând, a fost pregătit personalul care desfăşoară activităţi de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive și au fost realizate exerciții de intervenție.

Toate aceste măsuri au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la sediul Instituției Prefectului Sălaj.