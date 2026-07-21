Investiția de amploare realizată în municipiul Zalău pentru amenajarea unui teren de fotbal sintetic modern a intrat în linie dreaptă. Proiectul, implementat printr-un parteneriat strâns între Federația Română de Fotbal și Consiliul Județean Sălaj, a fost supus unei inspecții tehnice de către liderii celor două instituții. Noua bază sportivă va oferi condiții de top pentru mii de copii și juniori din întreg județul.

O veste excelentă pentru comunitatea sportivă din județul nostru. Lucrările la noul teren sintetic de fotbal din municipiul Zalău sunt extrem de aproape de finalizare, proiectul intrând oficial în faza ultimelor retușuri. Această investiție importantă este rezultatul unui parteneriat solid semnat între Federația Română de Fotbal și Consiliul Județean Sălaj. Zilele trecute, reprezentanții de rang înalt ai celor două instituții au efectuat o vizită oficială de lucru pe teren pentru a verifica la fața locului calitatea execuției.

La această evaluare au participat Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al Federației Române de Fotbal, și Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj. Întâlnirea celor doi oficiali pe șantierul bazei sportive a avut ca scop principal analizarea stadiului actual al lucrărilor și stabilirea exactă a ultimelor etape tehnice și administrative obligatorii înainte ca acest obiectiv să fie recepționat și dat oficial în folosință. În urma inspecției, oficialii federației s-au arătat de-a dreptul impresionați de calitatea materialelor folosite și de profesionalismul constructorilor care au realizat amenajarea.

Președintele administrației județene, Dinu Iancu-Sălăjanu, a subliniat că acest proiect de succes este dovada clară a unei colaborări eficiente între autoritățile din Sălaj și structurile sportive de la nivel național. Șeful Consiliului Județean a ținut să mulțumească public întregii echipe de specialiști care a urmărit îndeaproape fiecare detaliu al dezvoltării bazei sportive. Acesta a evidențiat faptul că scopul suprem al investiției este acela de a le asigura copiilor și tinerilor din zonă condiții moderne, la standarde europene, pentru a practica sportul de masă și pentru a-și dezvolta pasiunea pentru regele sporturilor.

Noua infrastructură din Zalău este dedicată cu prioritate procesului de pregătire a micilor fotbaliști, urmând să găzduiască zilnic antrenamente intense, dar și competiții locale sau regionale de juniori. Această investiție majoră face parte dintr-un program național amplu al Federației Române de Fotbal, axat pe dezvoltarea durabilă a infrastructurii sportive în comunitățile locale. Imediat după ce se vor finaliza ultimele detalii și se va semna recepția oficială a lucrărilor, terenul sintetic își va deschide porțile pentru toți tinerii sportivi din Zalău și din localitățile limitrofe, devenind un pilon de bază în relansarea fotbalului de performanță din județul Sălaj.

Sursa foto: Facebook – Consiliul Județean Sălaj