Federatia Romana de Tenis este foarte activa. Calendarul lunii octombrie spune totul ! Dar si turnee amanate. Cele mai semnificative turnee din preajma Salajului care nu au avut loc in aceasta luna sunt Cupa Toamna Oradeana si Cupa Iris de la Stei . In schimb mare inghesuiala la Trofeul Academia de Tenis Ilie Nastase din Bucuresti din 24.10.2020.

Cea mai insemnata stire din acest domeniu vine in legatura cu alegerea lui Razvan Itu, Director General FRT, in Consiliul de Administratie al Tennis Europe la Adunarea Generala a Tennis Europe din 22-24.10.2020. Alaturi de Itu mai sunt in Consiliul de Administratie -Board of Management- al Tennis Europe mai sunt Christiane Jolissaint-Elvetia, Luisanna Frodde-Italia, Eva Maria Schneider-Germania, Spyros Zannias- Grecia, Evgeniy Zukin- Ucraina, David Rawlinson-Marea Britanie si Nikolina Babic- Croatia. Presedinte pe urmatorii 4 ani este cehul Ivo Kaderka.