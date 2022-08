Ministrul Agriculturii Petre Daea a recomandat românilor să nu mănânce făină de greieri, ci să-i lase ”să cânte acolo unde sunt” şi să mănânce sarmale, cârnaţi şi ouă de găină.

Ministrul Agriculturii Petre Daea a recomandat românilor să nu mănânce făină de greieri, ci să-i lase ”să cânte acolo unde sunt” şi să mănânce sarmale, cârnaţi şi ouă de găină.”Nu mâncaţi făină de greieri! Ce căutaţi cu greierii? Lăsaţi-i să cânte acolo unde sunt! Noi mâncăm ce trebuie să mâncăm. Mâncăm sarmale, mâncăm cârnaţi, mâncăm ouă de găină. N-o să înlocuiţi acuma ouăle de găină cu vreun vierme. N-are rost să faceţi un asemenea efort”, a declarat ministrul agriculturii.

Conform ministrului , trebuie să fim consecvenţi şi în acelaşi timp stăruitori în a ne păstra tradiţiile şi consecvenţi în a face ce trebuie.

„Putem vedea zilele acestea la TV ce sortiment de mâncare se pune în farfuria românilor în vederea asigurării hranei.Au apărut iată aceste variante care,din punctul meu de vedere, nu au ce cauta în farfuria românilor. Romanii se adună în jurul mesei, conform tradiției, cu sarmale, cu mămăligă, și cu pâine făcută de ei. Sunt tradiții pe care le respectăm și care trebuie respectate în continuare. Să nu ne gândim la greieri. Să îi lăsăm să cânte, așa cum spuneam și zilele trecute, pentru că avem ce pune în farfurie și avem ce pune în farfurie dacă muncim terenul. Să ne păstrăm comportamentula acesta al hranei zilnice. Nu trebuie să căutăm soluția viitorului în greieri și nici în lăcuste.Ea există în întoarcerea brazdei”, a declarat ministrul Daea.

Aceste afirmații vin în contextual în care Comisia Europeană a autorizat în februarie comercializarea greierilor de casă – Acheta domesticus – ca aliment nou în Uniunea Europeană, acesta devenind astfel a treia insectă care primeşte aprobare de consum şi care vine după autorizaţiile precedente emise în iulie anul trecut pentru larva desicată de Tenebrio molitor şi în noiembrie pentru Locusta migratoria.

Greierele de casă va fi disponibil integral, sub formă congelată, uscată sau de pudră.

În ultimii ani, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură a ajuns la concluzia că insectele reprezintă o sursă de alimentaţie hrănitoare şi sănătoasă, având un conţinut ridicat de grăsime, proteine, vitamine, fibre şi minerale.

În plus, insectele reprezintă o parte consistentă a alimentaţiei zilnice a sute de milioane de oameni la nivel mondial.Pentru români însă, popor mai traditional , mai obișnuit cu șunca, sarmalele și pâinea de casă, această nouă formula de hrănire a populației nu este una tocmai acceptată, în acest sens venind și afirmațiile făcute de ministrul agriculturii , Petra Daea.