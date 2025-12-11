Reprezentanții Ministerului Educației au precizat că informațiile apărute în spațiul public referitoare la posibile schimbări în privința normei didactice sunt eronate și pot genera confuzie. Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează faptul că nu există discuţii în această privinţă şi nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar.

Reprezentanții Ministerului Educației au precizat că informațiile apărute în spațiul public referitoare la posibile schimbări în privința normei didactice sunt eronate și pot genera confuzie. Instituția îndeamnă cadrele didactice și întreaga comunitate educațională să consulte doar sursele oficiale și să ignore dezinformările care ar putea afecta buna funcționare a școlilor.

”Ca urmare a informaţiilor eronate vehiculate recurent în spaţiul public privind o eventuală creştere a normei didactice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează faptul că nu există discuţii în această privinţă şi nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar”, a transmis, Ministerul Educaţiei.

Ministrul Daniel David a subliniat că prioritatea actuală este consolidarea și dezvoltarea sistemului de învățământ, fără a introduce măsuri suplimentare care să perturbe activitatea profesorilor sau să genereze incertitudine în rândul elevilor și al părinților.

”Încurajăm oamenii educaţiei să urmărească informaţiile oficiale comunicate de minister şi să nu reacţioneze la dezinformări care pot afecta buna funcţionare a sistemului nostru de învăţământ”, a adăugat ministerul.

Începând cu anul școlar 2025-2026, profesorii din învățământul preuniversitar au o normă didactică majorată, incluzând două ore suplimentare de activități remediale obligatorii pe săptămână. Această schimbare a fost stabilită prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și este detaliată în procedurile emise de Ministerul Educației.

Noile ore remediale au scopul de a sprijini elevii care întâmpină dificultăți în recuperarea materiei, reprezentând o măsură menită să optimizeze resursele și să răspundă contextului fiscal actual. Profesorii cu experiență de peste 25 de ani și care dețin gradul didactic I pot solicita reducerea normei, conform reglementărilor în vigoare înainte de aplicarea noilor norme.

Ministerul Educației a elaborat proceduri clare pentru implementarea modificărilor, stabilind modul de constituire a normelor didactice pentru toate cadrele didactice, inclusiv pentru consilieri școlari, logopezi și psihopedagogi.