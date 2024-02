Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ionel Ciucă, a declarat la sediul partidului că nu se pune problema unor candidați unici ai coaliției PSD-PNL.

”Înainte de a fi discutată comasarea, am mers în Biroul Politic Național și am cerut mandat pentru conducerea partidului să negociem și am cerut negocierea pentru comasare fără nicio altă variantă care să fie asumată de către conducerea partidului, orice altceva în afara acestui mandat nu poate fi asumat de conducerea partidului. Partidul Național Liberal trebuie să aibă propriul său candidat la prezidențiale, asta este tot ceea ce poate fi mai sănătos pentru democrație”, a spus liderul PNL.