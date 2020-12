O competitie de fotbal urmarita cu interes in tara este fotbalul de Liga 2.

Aici este antecamera fotbalului mare din Romania, aici este purgatoriul dar aici vrea sa ajunga si SCM Zalau , echipa aflata in Liga 3 seria 10 pe loc 1.

In clasamentul turului, dupa ultimul joc U Cluj- Ripensia Timisoara 1-0 , au intervenit modificari. Se mentine stransa lupta cu U Craiova 1948- 30 puncte, ACS Viitorul Tg Jiu26, Rapid Bucuresti26, Dunarea Calarasi24, ASU Poli Timisoara24 si U Cluj23. Dupa terminarea sezonului regular primele 6 se vor duela tur-retur. Apoi plutonul este compus din Petrolul Ploiesti, Gloria Buzau, Farul Constanta, Turris T. Magurele, CS Mioveni care pot reveni mai in forma in returul acestei ligi care va incepe in 20.02.2021 cu etapa 16.Spiritul sportiv olimpian al acestei competitii este in crestere iar cluburile din competitie marjeaza spre ideea de profesionalism si olimpism ! In ciuda proverbului cu padurea fara uscaturi !

Dese scandaluri au aparut in ultimul timp atat in campionatele interne ale tarilor cu potential dar si in cupele europene. Regulamentele au fost depasite de comportamentul celor de pe teren. Daca implementarea WAR ajuta protagonistii din teren rezulta, caz Young Boys – CFR Cluj, o slabire a modului de pregatire al arbitrilor.Dar comportamentul oficialilor cum poate fi depistat ? Este spiritul olimpic pus in pericol ? Eu cred ca da !

Desigur probele ambientale de inregistrare se practica dar spectacolul fotbalistic este in scadere. Pe aceasta slabiciune si pe formula fotbalisti pe post de activisti ar trebui sa fie UEFA pe faza. Unii cred ca pot sa fie mai presus de elementarele comportamente in sport, confuzia sportului cu politicul fiind doar o bresa de a intina spiritul olimpic.