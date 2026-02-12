Sala Sporturilor ”Gheorghe Tadici ” din Zalău a fost martora unui spectacol sportiv de înaltă intensitate, în care SCM Zalău s-a înclinat la limită, scor 2-3, în fața grupării turce Altekma Izmir.

Cu toate acestea, SCM Zalău a dat o lecție de reziliență în Europa, iar lupta continuă și după duelul intens cu Altekma Izmir.

Echipa SCM Zalău a pierdut, pe teren propriu, partida disputată cu formaţia turcă Altekma Izmir, scor 2-3, în manşa tur din sferturile Challenge Cup. SCM Zalău este ultima reprezentantă a României în cupele europene. De optimi nu a trecut Arcada Galaţi, fiind eliminată de Benfica, în timp ce Steaua Bucureşti a jucat doar în primul tur.

Dacă SCM Zalău a reușit să ajungă în elita competiției, o mare parte din merit aparține fanilor. Suporterii zălăuani au demonstrat încă o dată că sunt printre cei mai pătimași din țară, transformând sala într-o fortăreață. În momentele critice ale seturilor trei și patru, când oboseala se făcea simțită, scandările spectatorilor au fost cele care i-au împins pe băieți de la spate, oferindu-le energia necesară pentru a trimite meciul în tie-break.

Deși rezultatul din manșa tur a sferturilor de finală ale CEV Challenge Cup le oferă oaspeților prima șansă, acest scor strâns spune povestea unei echipe care refuză să cedeze fără luptă.

Prezența Zalăului în primele opt echipe ale competiției nu este un accident, ci rezultatul unui efort colectiv remarcabil. Parcursul din acest sezon a fost marcat de momente dramatice care au testat limitele psihice ale jucătorilor. A fost un drum pavat cu ambiție și „seturi de aur”.

Împotriva unei forțe din campionatul Turciei, SCM Zalău a arătat că merită să fie la ”masa bogaților”. Deși au fost conduși, zălăuanii au găsit resurse să împingă meciul în tie-break, demonstrând că distanța valorică față de marile cluburi europene a fost anulată prin muncă și tactică.

Acest 2-3 nu este doar o înfrângere, ci confirmarea faptului că Zalăul a redevenit o forță respectată pe harta voleiului european. Dincolo de scorul de pe tabelă, rămâne efortul titanic al unei echipe care, în ciuda provocărilor, a reușit să se califice și în semifinalele Cupei României, menținând un ritm infernal pe ambele fronturi.

Concluzia este clară: SCM Zalău a luptat pentru fiecare punct care i-a adus aici. Returul din Turcia rămâne deschis oricărui rezultat, deoarece această echipă a demonstrat deja că „imposibilul” este doar un set de aur distanță.