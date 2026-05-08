Incident rutier neobișnuit în parcarea unei unități medicale din municipiul Zalău. La data de 8 mai, o manevră de parcare care părea de rutină s-a transformat într-o cascadorie nedorită. O conducătoare auto în vârstă de 74 de ani a pierdut controlul volanului, iar mașina sa a plonjat de la un nivel superior peste alte trei autoturisme parcate regulamentar. Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale însemnate.

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău au fost sesizați prin apel la 112 în cursul acestei dimineți. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că o femeie de 74 de ani, originară din comuna Surduc, în timp ce încerca să își parcheze autoturismul în curtea spitalului, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea manevrei.

Erorarea a fost una costisitoare: vehiculul a depășit limita nivelului de parcare și a căzut direct peste alte trei mașini care staționau la un nivel inferior. Din fericire, niciun pieton sau ocupant al mașinilor nu a fost rănit în urma impactului.

Polițiștii au procedat la testarea conducătoarei auto cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cazul rămâne sub monitorizarea autorităților ca eveniment rutier soldat cu pagube materiale, urmând a fi stabilite cu exactitate toate împrejurările producerii acestuia.

Deși acest eveniment rutier s-a încheiat fără victime, el trage un semnal de alarmă asupra importanței prudenței maxime chiar și în timpul manevrelor efectuate cu viteză redusă în spații aglomerate, unde o simplă neatenție poate genera pagube materiale considerabile și momente de panică pentru ceilalți cetățeni.