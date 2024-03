Aproximativ 150 de elevi din județul Sălaj, coordonați de profesori consilieri școlari, participă, în aceste zile, la Concursul Regional de consiliere școlară prin artterapie „Exprimă-te liber!”.

Evenimentul este organizat de Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj (Cjrae Salaj), în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj.

Prezent la deschiderea manifestării, Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj, i-a felicitat pe elevi și pe profesorii coordonatori, subliniind importanța acestor evenimente în dezvoltarea personală a tinerilor, cărora li se oferă, astfel, o platformă pentru a-și exprima liber gândurile, emoțiile și creativitatea.

Aflată la a XII-a ediție, competiția încurajează implicarea elevilor în realizarea şi transmiterea unor mesaje educaţionale de impact, prin intermediul diferitelor tehnici de exprimare specifice artterapiei. Consilierea se realizează, astfel, în cadrul unui concurs, în care rolul consilierului școlar este preluat de către elevii participanţi.

Tema abordată în acest an este „AutoCONTROL vs. Out of CONTROL” și se referă la dezvoltarea capacității de autocontrol emoțional și comportamental.

Câștigătorii fiecăreia dintre cele patru secțiuni ale concursului (scenetă/monolog, meloterapie cu versuri pe tema concursului, desen/pictură/fotografie/artă digital și creație literară – nivel gimnazial și liceal) vor reprezenta județul la faza națională a concursului, ce va avea loc în luna aprilie.