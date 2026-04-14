După victoria istorică a partidului Tisza, care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán, noul lider de la Budapesta, Peter Magyar, a făcut deja primii pași pentru reconfigurarea relațiilor externe. Acesta a anunțat o întâlnire oficială cu președintele UDMR, Kelemen Hunor. Dialogul vine după o campanie în care Magyar a criticat dur „propaganda mincinoasă” a fostului regim, dar a promis că nu va purta ranchiună maghiarilor din Transilvania.

După ce a discutat telefonic cu zece lideri europeni, Peter Magyar a confirmat luni seară că a luat legătura și cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. Cei doi au convenit să continue discuțiile personal, într-o întrevedere care va avea loc săptămâna viitoare chiar în capitala Ungariei.

Mesajul lui Magyar este unul de reconciliere, dar și de fermitate. Deși a afirmat că UDMR a susținut „incorect” tabăra lui Orbán, acesta a ținut să precizeze că viitorul său cabinet va fi unul „al întregului popor ungar”. „O să vorbesc cu Kelemen Hunor și o să îi spun că nu port ranchiună. Voi oferi tot sprijinul maghiarilor din afara granițelor”, a subliniat liderul Tisza în cadrul unei conferințe maraton.

Victoria partidului Tisza a fost una categorică, obținând, conform rezultatelor preliminare, peste două treimi din locurile din Parlament. Într-un scrutin cu o prezență record de aproape 80%, maghiarii au votat masiv pentru schimbare, înlăturând regimul Fidesz condus de Viktor Orbán.

În ciuda faptului că UDMR s-a implicat activ în campania de susținere a lui Orbán — Kelemen Hunor participând chiar la mitinguri electorale alături de liderul Fidesz — formațiunea de la București s-a grăbit să felicite noul învingător. Kelemen Hunor a salutat „nivelul record” al participării la vot și a transmis felicitări lui Peter Magyar pentru succesul obținut la ultimele alegeri.

Odată cu instalarea noului executiv la Budapesta, se așteaptă o reconfigurare a axei diplomatice. Dacă sub mandatul lui Viktor Orbán relația cu maghiarii din Transilvania a fost una bazată pe o simbioză politică strânsă cu Fidesz, noul guvern promite o abordare pro-europeană și reforme majore. Întâlnirea de săptămâna viitoare va fi primul test oficial al modului în care Peter Magyar va gestiona sensibilitățile minorității maghiare și colaborarea cu UDMR în noul context politic regional.

Rămâne de văzut în ce măsură noua viziune de la Budapesta va reuși să mențină nivelul ridicat de sprijin pentru proiectele culturale, educaționale și economice din Transilvania, o moștenire solidă a erei Orbán, în timp ce comunitatea maghiară locală așteaptă să vadă cum se va armoniza acest ajutor cu noul curs pro-european și pragmatic promis de Peter Magyar.