Emoții mari și atmosferă de sărbătoare astăzi și la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău. Absolvenții cursurilor de zi și de seral și-au luat rămas bun de la profesori și bănci în cadrul unei festivități pline de însemnătate. În total, 4 clase a 12-a și 1 clasă a 13-a de la seral au pășit cu încredere spre un nou capitol, fiind susținuți de conducerea școlii, dascăli, părinți și parteneri importanți din administrație și industrie.

Deschiderea oficială a evenimentului de la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” a adus în curtea unității de învățământ zâmbete, dar și lacrimi de nostalgie din partea tinerilor absolvenți. Festivitatea a debutat într-un cadru solemn, marcat de discursul de bun venit al conducerii instituției.

Alături de directorul instituției, la eveniment a fost prezentă și doamna director adjunct Mihaela Har, care, împreună cu întregul colectiv de cadre didactice, a ghidat pașii elevilor pe parcursul anilor de studiu.

Momentul a reunit familii mândre și reprezentanți de seamă ai comunității locale și ai mediului economic. Printre invitații de onoare care au ținut să le transmită mesaje de încurajare tinerilor s-au numărat Rodica Ciurte, din partea Primăriei Zalău, Cristina Taloș, reprezentant Michelin, precum și Bianca Ionescu, din partea sucursalei de Distribuție Energie Electrică Zalău.

Pentru cele 5 clase de absolvenți, momentul a marcat încununarea anilor de muncă și startul pregătirilor intense pentru examenele care îi așteaptă.