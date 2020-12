De anul viitor, în cadrul unitaților de învățământ liceal – pilot va fi introdus programul „Predau educație media – Laboratorul de educație și cultura media”, dezvoltat de Centrul pentru Jurnalism Independent. Materia îi va ajuta pe elevi să trateze in mod critic informatiile transmise in mass-media si sa evite dezinformarea sau manipularea.

„Un prim pas al acestei colaborari il reprezinta introducerea programului „Predau educatie media – Laboratorul de educatie si cultura media”, dezvoltat de CJI, in proiectul de testare a unor noi competente, continuturi si metode de invatare, in cadrul unitatilor de invatamant liceal cu statut de scoala-pilot, proiect ce va deveni operational din anul 2021″.

Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Cristina Anisie, este de parere ca „scoala este locul in care se pun bazele noii generatii de cetateni, iar educatorii sunt primii care dau forma viitorului. Un viitor din ce in ce mai conectat si in care elevii au nevoie de competente noi, care sa ii ajute sa fie cetateni informati si responsabili. Sunt convinsa ca profesionalismul expertilor din Ministerul Educatiei, implicarea profesorilor si experienta CJI vor contribui la indeplinirea obiectivelor acestui program”, a spus Anisie.

Protocolul semnat de MEC si CJI presupune:

implementarea unui modul de invatare extracurricular in domeniul educatiei media pentru copii si tineri;

formarea si certificarea a cel putin 480 de cadre didactice de Limba si literatura romana, care predau la nivel liceal, printr-un program conceput in acest scop;

instruirea in domeniul media a inspectorilor scolari pentru Limba si literatura romana prin organizarea a trei sesiuni/ateliere regionale de profil;operationalizarea unei platforme de educatie media pentru profesori si elevi, care sa includa instrumente de formare, asistenta, monitorizare/raportare si evaluare in sistem online;

realizarea unui ghid privind drepturile copilului, ca parte integranta a drepturilor omului, in contextul educatiei media.

Potrivit unor studii recente, Romania este tara cu cea mai mare rata de analfabeti funtionali din Uniunea Europeana, multi tineri nefiind capabili sa aplice in viata de zi cu zi cunostintele dobandite la scoala. Acest aspect are consecinte grave pe termen lung, inclusiv asupra modului in care functioneaza o societate si asupra deciziile de orice natura – politia, economica, sociala – pe care le iau cetatenii. In plus, dezvoltarea fenomenului „fake news” genereaza o criza pentru societatea contemporana si ameninta inclusiv buna functionare a democratiei, atrag atentia specialistii in educatie, care sustin introducerea in scoli a materiei „Educatie media”.