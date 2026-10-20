Stațiunea Băile Felix își extinde opțiunile de turism balnear printr-o nouă atracție exclusivistă dedicată exclusiv adulților. La etajul 8 al complexului de 5 stele Grand Hotel President a fost inaugurat oficial SERENT SPA, un spațiu de wellness la înălțime conceput ca o oază de liniște și confort.

Turismul balnear din vestul României face un nou pas major spre segmentul premium, aducând servicii de relaxare la standarde internaționale. Una dintre cele mai spectaculoase unități de cazare de 5 stele din Bihor, Grand Hotel President din Băile Felix, vine în întâmpinarea clienților cu o investiție de excepție. Un nou spațiu modern, amenajat la ultimele standarde în domeniu, a fost deschis oficial pentru public, îmbogățind considerabil oferta de agrement și wellness a întregului resort.

Noua atracție poartă numele de SERENT SPA și este amplasată strategic la etajul 8 al hotelului, oferind vizitatorilor o panoramă deosebită asupra întregii stațiuni. Conceptul acestui spațiu este unul modern și extrem de căutat pe piața turistică actuală, fiind vorba despre o zonă de tip „adults only”. Această regulă strictă garantează o ambianță intimă, în care liniștea deplină și confortul se întâlnesc pentru a le oferi oaspeților o experiență de relaxare totală, departe de agitația cotidiană. Elementul vedetă al noului centru este piscina cu apă termală, o resursă recunoscută pentru proprietățile sale terapeutice deosebite. Pe lângă bazine, oaspeții au la dispoziție o zonă modernă de saune, special concepută pentru detoxifiere și eliminarea stresului acumulat. Întreaga atmosferă din cadrul SERENT SPA a fost gândită în cele mai mici detalii, de la designul interior și lumini, până la fundalul sonor, totul pentru a crea cadrul perfect în care turiștii să poată evada din rutina zilnică.

Noua investiție completează fericit facilitățile gigantice ale resortului de top din Băile Felix. Complexul President operează o structură uriașă formată din 5 hoteluri care însumează un total de 253 de camere și apartamente. Oaspeții care trec pragul domeniului se pot bucura, pe lângă noul spa de la etajul 8, și de celebrul Aqua Park President, dar și de bazine interioare sau exterioare alimentate permanent cu apă termală la temperaturi ce variază între 34°C și 36°C. De asemenea, hotelul dispune de un centru modern de conferințe, săli de evenimente, restaurante cu meniuri diversificate și un centru balnear specializat în kinetoterapie și fizioterapie. Localizat la doar 20 de minute de mers cu mașina de centrul municipiului Oradea, hotelul le oferă turiștilor și oportunitatea de a vizita atracțiile locale emblematice, precum Palatul Vulturul Negru, Rezervația de nuferi sau Peștera Urșilor. Conducerea hotelului își invită clienții să descopere acest nou refugiu dedicat stării de bine, care promite să devină rapid un punct de reper pentru pasionații de wellness din întreaga țară.