Romania îşi menţine obiectivul de ţară reprezentat de aderarea la spaţiul liber de circulație Schengen în anul 2023, conform anunțului ministrului Afacerilor Interne, Nicolae Lucian Bode. Oficialul şi-a exprimat convingerea că prin intrarea ţării noastre în Schengen va spori substanţial siguranţa frontierelor externe ale Uniunii Europene, a frontierelor Schengen şi a cetăţenilor Uniunii Europene.

„În intervenţia pe care eu am avut-o, am solicitat finalizarea procesului de extindere a spaţiului Schengen prin aderarea României la Spaţiul Schengen în acest an, în anul 2023. Argumentele vă sunt cunoscute tuturor. Aş sublinia doar un singur aspect, cel pe care l-am subliniat şi în intervenţia mea. Odată cu extinderea spaţiului Schengen, cu aderarea României la Spaţiul Schengen, sunt absolut convins că siguranţa frontierelor externe ale Uniunii Europene, frontierelor Schengen, siguranţa cetăţenilor Uniunii Europene va fi una mult crescută”, a declarat ministrul Lucian Bode pentru jurnaliştii români prezenţi la reuniunea Consiliului JAI de la Bruxelles.