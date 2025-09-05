Siguranţa în instituţiile de învăţământ din judeţ rămâne o prioritate a poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj şi în anul şcolar 2025 – 2026. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au luat toate măsurile necesare pentru un început de an școlar în liniște și siguranță, fiind efectuate verificări înainte de startul cursurilor, dar și stabilite priorități de acțiune, după ce elevii vor începe efectiv orele de curs.

În contextul începerii noului an şcolar, poliţiştii din structurile de ordine publică, poliţie rutieră, siguranță școlară, prevenire și proximitate vor fi prezenţi în proximitatea tuturor unitățile de învățământ din județul Sălaj, alături de elevi, părinţi şi cadre didactice, pentru a reconfirma parteneriatul Poliţie – Şcoală, siguranţa copiilor reprezentând una din priorităţile permanente ale Poliției Sălăjene.

Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj și-a stabilit o serie de obiective și priorități pentru anul școlar 2025-2026.

Așadar, colaborarea cu instituțiile de învățământ continuă pe întreg parcursul noului an școlar. Fiecare unitate de învăţământ este inclusă în itinerariile de patrulare ale poliţiei din județul Sălaj, asigurându-se, totodată, supravegherea traseelor de deplasare a elevilor.

Echipajele de poliţie vor fi prezente, zilnic, în zona intrărilor în şcoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor.