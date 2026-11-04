Controale de amploare și nereguli grave descoperite de polițiștii din Sălaj în cadrul unei ample campanii de combatere a ilegalităților din domeniul silvic! Verificările din teren, sprijinite de tehnologie, au scos la iveală scheme complexe de fraudare, în care sunt implicați inclusiv angajați ai ocoalelor silvice. S-au aplicat amenzi usturătoare, s-au deschis dosare penale și s-au confiscat zeci de metri cubi de lemn. În plus, oamenii legii vin cu un set de avertismente și sfaturi extrem de importante pentru cetățeni, pentru a-i feri de probleme penale grave.

O amplă acțiune coordonată de polițiștii structurilor de ordine publică și ai Biroului pentru Protecția Fondului Forestier a vizat combaterea delictelor silvice pe raza secțiilor rurale din Sânmihaiu Almașului și Hida. Echipele de control au verificat în detaliu respectarea normelor privind exploatarea, depozitarea și comercializarea materialelor lemnoase. Filtrele organizate în trafic și verificările din depozite au dus la controlarea a 41 de mijloace de transport și a 9 platforme de depozitare. Cu ajutorul sistemului informatic SUMAL 2.0, au fost efectuate 125 de verificări specifice privind trasabilitatea lemnului, alături de 10 controale directe în fondul forestier. Bilanțul este unul semnificativ: au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 42.000 de lei, s-a dispus confiscarea a peste 43 de metri cubi de material lemnos, evaluat la peste 12.500 de lei, și au fost constatate din oficiu 9 infracțiuni prevăzute de noul Cod Silvic.

Dincolo de cifre, anchetele au scos la iveală cazuri uluitoare. Într-o primă situație investigată, un inginer silvic din cadrul unui ocol din județul Sălaj este suspectat că ar fi marcat suplimentar arbori dintr-o partidă de exploatare, depășind în mod ilegal numărul prevăzut în actele oficiale de punere în valoare. Într-un alt caz, polițiștii au identificat tăieri fără drept de gorun, dar și suspiciuni majore de falsificare a datelor privind volumul și speciile înscrise în avizele de transport.

O altă schemă ilegală îl vizează pe un pădurar care ar fi emis un aviz de însoțire pentru material lemnos administrat de un complet alt ocol silvic decât cel la care era angajat. Ingeniozitatea infractorilor a mers și mai departe într-o altă speță, unde un pădurar a condus o autoutilitară de transport deși avea dreptul de conducere suspendat. Pentru a evita un conflict de interese și a nu fi descoperit, acesta a completat în avizele de însoțire datele de identificare ale unei alte persoane. De asemenea, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la un transportator neînregistrat în SUMAL 2.0, care a efectuat livrări repetate fără acte de proveniență legală, atingând un volum cumulat de peste 91 de metri cubi de lemn, depășind cu mult limitele legale.

Având în vedere complexitatea acestor fraude, oamenii legii trag un semnal de alarmă și vin cu recomandări ferme pentru cetățenii care achiziționează lemn, în special pentru încălzirea locuințelor. Oamenii sunt sfătuiți să ceară absolut întotdeauna avizul de însoțire a mărfii și să verifice personal dacă specia, volumul și destinația înscrise pe hărtie corespund cu realitatea din curte. De asemenea, este obligatorie solicitarea documentelor fiscale, precum facturi, bonuri sau chitanțe, refuzul vânzătorului fiind un prim indiciu al unei ilegalități. Cantitatea primită trebuie măsurată cu atenție, iar descărcarea lemnului nu trebuie acceptată în alte locații decât cele menționate oficial. Polițiștii avertizează că achiziția de lemn fără acte, chiar dacă prețul este foarte tentant, îi poate transforma pe cumpărători în complici, atrăgând răspunderea penală pentru infracțiunea de tăinuire, faptă pedepsită grav de Codul Penal. Avizele și facturile nu sunt simple formalități, ci dovezi esențiale care protejează cetățenii și ajută la combaterea tăierilor ilegale din Sălaj.