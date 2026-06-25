Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca dă startul campaniei de admitere pentru anul universitar 2026-2027. Cea mai mare instituție de învățământ superior din țară vine în întâmpinarea viitorilor studenți cu mii de locuri bugetate sau cu taxă, dar și cu programe noi de studiu, adaptate cerințelor actuale de pe piața muncii.

Universitatea Babeș-Bolyai își deschide oficial porțile pentru viitorii studenți. Perioada oficială de înscrieri și concurs pentru sesiunea de vară este cuprinsă între 13 și 30 iulie 2026. În acest interval, cele 23 de facultăți din cadrul universității vor derula întregul calendar, care cuprinde depunerea dosarelor, susținerea probelor de concurs, afișarea primelor rezultate, depunerea eventualelor contestații, urmate de confirmarea locurilor și redistribuirea celor rămase disponibile. Pentru tinerii care vor să urmeze studii de licență, universitatea scoate la concurs un număr total de 5.448 de locuri finanțate de la bugetul de stat. Acestora li se adaugă 10.922 de locuri în regim cu taxă pentru învățământul cu frecvență, precum și alte 3.135 de locuri destinate tinerilor care optează pentru formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă.

Marea noutate a acestei veri o reprezintă introducerea a 7 specializări noi la nivel de licență, aprobate pentru a oferi competențe interdisciplinare avansate. Astfel, Facultatea de Matematică și Informatică propune două opțiuni noi cu frecvență și o durată de 4 ani, respectiv o dublă specializare în Matematică și Informatică în limba română, precum și o variantă similară în limba maghiară. La Facultatea de Litere apare o dublă specializare în Limba și Literatura Maghiară – Etnologie, tot cu o durată de 4 ani. Viitorii economiști au la dispoziție o nouă specializare în Administrarea Afacerilor în limba germană, disponibilă sub formă de învățământ la distanță, cu o durată de 3 ani. Oferta este completată de Facultatea de Fizică, cu o dublă specializare în Fizică și Informatică în limba maghiară, și de Facultatea de Istorie și Filosofie, cu o linie specială de Filosofie și Istoria Artei, tot în limba maghiară. În plus, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației introduce programul de Pedagogie a Învățământului Primar. Acesta va fi predat în limbile română, maghiară și germană în mai multe extensii universitare din țară, inclusiv în localități vecine sau din regiune, cum sunt Târgu Mureș, Năsăud, Reșița, Satu Mare, Odorheiu Secuiesc și Sighetu Marmației.

Noutăți importante sunt anunțate și pentru absolvenții de facultate care doresc să își continue studiile. La nivel de master, UBB pune la dispoziția candidaților 3.560 de locuri la buget și 8.142 de locuri în regim cu taxă. Pentru această sesiune din luna iulie au fost create 10 programe noi de masterat, multe dintre ele dezvoltate în regim dual, în strânsă legătură cu mediul de afaceri. Facultatea de Business lansează două astfel de programe: cel de Aprovizionare și Managementul Lanțului Logistic, predat în limba engleză pe o durată de 2 ani în regim dual, și un program de Antreprenoriat și Inovare în limba română. Facultatea de Matematică și Informatică vine cu un master de 2 ani în limba engleză axat pe Cloud, Infrastructură de Rețea și Calcul de Înaltă Performanță. Schimbări majore sunt și la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, care deschide trei linii noi de master de câte 2 ani, în limba română: Chimie Biologică pentru Științele Vieții și Științe Medicale, Controlul și Securitatea Alimentelor, respectiv Produse Farmaceutice și Cosmetice. De asemenea, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării introduce masterul de Negociere și Soluționarea Conflictelor. Extensia universitară de la Reșița primește trei programe noi în regim dual, toate cu o durată de 2 ani: unul la Facultatea de Științe Economice, în Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii, și două la Facultatea de Inginerie, respectiv Sisteme Electromecanice Avansate, alături de Concepția și Trasarea Sistemelor Mecanice. Reprezentanții instituției le reamintesc candidaților că tematica de concurs și bibliografia completă sunt deja afișate pe paginile de internet ale fiecărei facultăți, iar toate detaliile oficiale ale campaniei pot fi consultate online pe site-ul infoadmitere.ubbcluj.ro.