Chiar daca fotbalul din Salaj nu bate tiparele evoluand in nota generala de ani de zile, oficialii salajeni urca stacheta fotbal.

Astfel in weekendul trecut Tunyogi Ferencz a fost delegat la una din linii de CCA din cadrul FRF la jocul de liga 1 CFR Cluj- Chindia Targoviste 0-0 din 27 sept. 2020, observator FRF fiind Ioan Onicas fost arbitru international.

Cu acest joc arbitrul salajean de Liga 1 bifeaza a 11-a prezenta la meciurile de Liga 1 in acest an si are referinte foarte bune la meciurile arbitrate.

Daniel Sabou , Presedintele AJF Salaj a fost delegat observator de joc la Liga 2 in meciul AFC Com. Recea- Rapid, scor 2-1 intr-un joc cu doi salajeni prezenti la Recea in echipa , Micas -fost la Viitorul Zalau si Rus- fost la Ileanda, care au jucat in teren.

Fostul arbitru de Liga 1 , Gabriel Barjac , presedinte Comisia Judeteana a Arbitrilor Salaj a fost prezent ca observator arbitri la jocul de Liga 3, seria 9 dintre Somesul Dej si Minaur Baia Mare ( 0-2).

In fine , Dan Costin, fost presedinte AJF Salaj , a fost prezent la jocul de Cupa Romaniei dintre CSM Sighetu Marmatiei si CS Sportul 2007 Simleu Silvaniei in calitate de observator de joc FRF. Zilele trecute si secretarul AJF Salaj, L. Moga a fost delegat ca observator de joc la Progresul Somcuta Mare – Minaur Baia Mare. Toate jocurile au avut loc fara spectatori.