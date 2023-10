În cadrul întâlnirii de lucru a Organizației Femeilor Liberale din Sălaj, au fost discutate proiectele aflate în circuitul legislativ al Parlamentului, mai precis actele normative care urmăresc protejarea familiei și a persoanelor vulnerabile, accesarea internetului în siguranță de către adolescenți, combatarea consumului de droguri, precum și asigurarea egalităţii de şanse şi tratament între bărbaţi şi femei.

În prezența secretarului general al Partidului Național Liberal, Nicolae Lucian Bode, și a președintelui PNL Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, vineri, la Zalău, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, și secretarul de stat Bogdan Ilea au avut o întâlnire de lucru în cadrul căreia au prezentat și dezbătut, împreună cu Organizația Femeilor Liberale din Sălaj, proiectele aflate în circuitul legislativ al Parlamentului. Actele normative urmăresc protejarea familiei și a persoanelor vulnerabile, accesarea internetului în siguranță de către adolescenți, combatarea consumului de droguri, precum și asigurarea egalităţii de şanse şi tratament între bărbaţi şi femei. La dezbateri au participat peste o sută de femei liberale din județ, conduse de președinta OFL Sălaj, Dana Crișan.

”Femeile reprezintă un nucleu solid al PNL. Se vede și în Guvern. Avem 4 ministre liberale. Vocea noastră se aude din ce în ce mai mult la nivelul întregii societăți, în economie, în antreprenoriat, în sănătate și educație, în plan social, politic. Modul în care pe scena politică este realizată egalitatea de gen arată cât de european e un partid și un stat. Este o transformare câștigată în timp și cu multă muncă. Pentru că facem politică în mijocul oamenilor și în beneficiul lor! Nu ezitați să întrebați, să vă susțineți una pe cealaltă, să aveți curaj să vreți mai mult… pentru a deveni și mai puternice. Credeți în voi și spuneți tuturor că PNL este partidul care aduce progres în România!”, a transmis Alina Gorghiu.

”Structura internă a femeilor liberale rămâne un pilon de bază pentru PNL și își confirmă valoarea prin implicare și profesionalism. Pe plan politic și nu numai, pentru liberalii sălăjeni, activitatea organizației femeilor liberale este un motiv de mândrie și permiteți-mi să îmi exprim încă o dată aprecierea pentru ceea ce faceți în județul nostru. La nivel local, viitorul județului nostru și a comunităților sălăjene depinde de implicarea și dedicarea fiecăruia dintre noi, și din această perspectivă vă îndemn să rămâneți vizibile și implicate, să folosiți constructiv expertiza și abilitățile dumneavoastră, indiferent de domeniul în care activați pentru că politica o facem pentru oameni”, a declarat Nicolae Lucian Bode, secretarul general al PNL.

„Este o mare bucurie să văd că organizația de femei a PNL Sălaj este plină de viață și am convingerea că toate planurile dumneavoastră se vor transpune în proiecte de succes. Consider că un dialog constructiv din care să învățăm să lucrăm mai mult împreună este esențial. Am devenit o societate în care femeile și bărbații au aceeași capacitate de a-și îndeplini responsabilitățile în funcțiile pe care le ocupă. Avem miniștri remarcabili – femei și bărbați, deopotrivă – care ne fac cinste, atât nouă, celor din PNL, cât și întregii societăți românești. Încet, dar sigur, vom depăși discuțiile pe tema egalității de gen, astfel că și în administrație, și în politică, vom fi recunoscuți și apreciați în funcție de pregătirea și de conștiinciozitatea fiecăruia în parte, iar nu de gen. Vă felicit pentru activitate și sunt convins că împreună vom continua să construim o organizație județeană puternică”, a transmis Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele PNL Sălaj.

„Un proiect extrem de important și care se pliază actualului context social a fost prezentat la Școala de vară a Organizației Femeilor Liberale. „Protejăm viitorul – un mediu online mult mai sigur pentru copii” este un proiect de inițiativă legislativă prin care ne dorim ca minorii sub 16 ani să poată utiliza platformele sociale doar în baza unui acord explicit exprimat de părinţi. Un asemenea act normativ ar avea efecte inclusiv în lupta contra consumului și tragicului de droguri. Pe de altă parte, mediul online a devenit un loc al comportamentului teribilist. Mulți copii, începând de la vârste fragede, fac lucruri periculoase pentru a fi mai apropiați de așa-zișii prieteni sau pentru a face parte din anumite grupuri populare. Având în vedere toate acestea, ne dorim ca viitorul copiilor noștri în mediul online să fie unul cât mai sigur, un loc de creștere sănătoasă, echilibrată intelectual, fizic și emoțional”, a spus Dana Crișan, președintele OFL Sălaj.