Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care oina este declarată sportul naţional al României, iar 9 mai este instituită drept Ziua Naţională a Oinei.

Legea prin care oina este declarată sportul naţional al României stabileşte că Federaţia Română de Oină va prezenta, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, activităţile propuse a se desfăşura anul următor pentru finanţarea directă de la bugetul de stat a Programului naţional „Redescoperă Oina”.

„Oina este sportul naţional al României. Se instituie ziua de 9 mai Ziua Naţională a Oinei. Ziua Naţională a Oinei va fi marcată de către Federaţia Română de Oină şi de către membrii afiliaţi la aceasta, de către cluburi/asociaţii sportive, de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sportului, prin organizarea şi participarea la evenimente cu caracter sportiv sau social, cu scopul de a informa şi de a promova importanţa practicării sportului naţional, oina, pentru sănătatea populaţiei. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, societatea civilă, precum şi persoanele fizice sau juridice pot acorda sprijin material sau logistic sau pot pune la dispoziţie, în mod gratuit, bazele sportive aflate în administrare în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor consacrate acestei zile”, prevede actul normativ.

Potrivit legii, se înfiinţează Programul naţional „Redescoperă oina”, care constă într-un complex de activităţi necesare susţinerii practicării şi promovării acestui joc şi se desfăşoară prin intermediul Federaţiei Române de Oină şi a structurilor sportive afiliate la aceasta pe întreg teritoriul României.

Finanţarea programului urmează să fie asigurată din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat, alocaţii bugetare, prin Ministerul Sportului, şi, în funcţie de posibilităţi, din fonduri de la bugetele locale.

Oina este un joc sportiv traditional romanesc atestat documentar inca de la 1364, atunci cand s-a jucat pentru intaia data. Jocul de oina era raspandit pe intreg cuprinsul tarii, avand un numar mare de denumiri si variante. Spre exempu, in Banat i se spunea „lopta mica”, in Transilvania „de-a lunga” sau „lopta lunga”, in zona Sibiului „fuga”, in Muntenia si in Moldova „hoina” si apoi oina, in Maramures „oirul”, in Dobrogea „de-a lunga” . In Banat si unele parti ale Transilvaniei, oina se juca si de căatre fete, sub numele de „oinita”. Cel care aduce transformari radicale in jocul de oina, dandu-i caracter de joc sportiv, este Spiru Haret, care este considerat a fi parintele oinei. Prin „Reforma invatamantului” din 1898 cat si prin alte decizii ministeriale, el a introdus practicarea obligatorie a oinei in scolile de toate gradele. ,,Oina poate aduce o viata noua in scoala romana, fiind un admirabil mijloc de educatie fizica, adevaratul tip de joc sportiv romanesc’’, spunea Spiru Haret… In 1899 oina s-a jucat pentru intaia oara oficial. La 9 mai 1899, la Bucuresti s-atinut primul campionat national de oina, castigatoare fiind echipa liceului Nicolae Balcescu din Braila. In Monitorul Oficial nr. 49 din 3 iunie 1912 se publica integral regulamentul jocului, astfel fiind recunoscut oficial jocul de oina. La inceputul lunii decembrie 1912, la Bucuresti, este infiintata „Federatia Societatilor Sportive din Romania” (FSSR) care cuprindea si „Comisia de Oina”. Federatia Romana de Oina este fondata in luna iunie 1932. După cel de-al doilea razboi mondial, oina isi recaștiga popularitatea , organizandu-se o serie de competitii pe plan local si national cum ar fi: Cupa Sperantelor, Cupa Regiunilor, Cupa Romaniei, Campionatul national de seniori si juniori, Cupa Oraselor, Cupa Satelor, Cupa Liceelor Agroindustriale, Campionatul Universitar, Dinamoviada, Spartachiada, Cupa Federatiei, Campionatul Scolar. Dupa anul 1990, oina a cunoscut un mare regres, care a dus pana aproape la disparitia jocului. Din fericire insa, in ultimii ani, Federatia Romana de Oina a demarat o ampla actiune de revigorare a acestui sport. Au fost reactivate o mare parte dintre centrele de traditie si incluse noi localitati, astfel ca in prezent practicarea oinei se face in peste 30 de judete.