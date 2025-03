Partida dintre Olympique Lyon – FCSB s-a încheiat cu scorul de 4-0, în manșa retur a optimilor pentru Europa League. Campioana României părăsește cupele europene după 20 de meciuri. Deși echipa lui Elias Charalambous a avut un sezon european istoric, cu 20 de meciuri disputate, diferența de valoare a fost evidentă, iar francezii s-au calificat fără emoții în sferturi, unde vor întâlni Manchester United.

Antrenorul lui Lyon, Paulo Fonseca, a fost prezent la flash-interviuri după meci. Din tabăra FCSB, Paulo Fonseca a numit un singur jucător: căpitanul Adrian Șut.

„Sunt foarte fericit, am făcut un meci bun împotriva unei echipe bune, rezultatul nu arată calitatea FCSB. Cred că am făcut un meci foarte bun, ştiam că dacă dăm primul gol noi va fi greu pentru FCSB. Am marcat patru goluri şi sunt foarte fericit. Sincer, nu cred că am avut mari probleme în defensivă. Mi-au plăcut mulţi jucători de la FCSB, mi-a plăcut căpitanul Şut, un jucător foarte bun. Sunt şi alţii. Le transmit toate cele bune celor la FCSB”, a spus Paulo Fonseca.

Elias Charalambous, antrenorul oaspeților, a tras concluziile după eliminarea campioanei României din Europa League. Lyon a fost mult prea puternică pentru FCSB, iar concentrarea este acum pe campionat, acolo unde o va întâlni duminică pe Rapid, în prima etapă din play-off.

„A fost greu, mai ales după meciul tur. Am întâlnit o echipă foarte bună, care s-a calificat pe merit. Am venit aici să luptăm, dar adversarul a fost clar mai bun decât noi. Îi felicităm. Am fost în vestiar și i-am văzut pe jucătorii mei dezamăgiți. Le-am spus că trebuie să fie mândri de ceea ce au realizat în acest sezon. Au ajuns până aici și asta este o performanță importantă. I-au făcut fericiți pe fani anul acesta, nu doar pe suporteri, ci pe toți românii. Acum, călătoria noastră europeană s-a încheiat și trebuie să ne concentrăm pe campionat. Am decis să-l folosim și pe Zima într-un meci dificil. Trebuia să îi oferim minute pentru a fi pregătit să intre oricând și să ne ajute. Am întâlnit o echipă foarte valoroasă, probabil cea mai bună pe care am înfruntat-o până acum. Lyon a fost mai bună. Am sperat să marcăm, să avem un start bun, dar nu s-a putut, iar ei merg mai departe pe merit.Faptul că am jucat 20 de meciuri în Europa este un record, iar acesta este un lucru de care ne putem mândri. Înseamnă că acești băieți au făcut ceva foarte bine. Am demonstrat că putem înfrunta pe oricine. Am sentimentul că astfel de meciuri ne vor ajuta în campionat, pentru că am arătat unitate și tărie ca echipă”, a declarat Elias Charalambous