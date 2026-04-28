Mărfuri contrafăcute de mii de euro, confiscate de polițiștii sălăjeni! În cadrul operațiunii naționale „JUPITER”, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice a descins la mai multe firme din județ. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presă al IPJ Sălaj, acțiunea a vizat protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și eliminarea de pe piață a produselor „fake” care pot pune în pericol consumatorii.

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, polițiștii sălăjeni au verificat două societăți comerciale unde au fost descoperite nereguli grave. În urma controalelor, au fost constatate două infracțiuni flagrante la regimul mărcilor și indicațiilor geografice.

Bilanțul acțiunii este unul semnificativ: peste 670 de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării și obiecte de marochinărie, toate purtând însemnele unor mărci celebre, au fost scoase de la vânzare. Bunurile, susceptibile a fi contrafăcute, au o valoare estimată de aproape 82.000 de lei.

Succesul acestei operațiuni complexe a fost asigurat de colaborarea strânsă dintre structurile de forță. Activitățile de la nivelul județului Sălaj au fost derulate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, totul sub coordonarea strategică a Inspectoratului General al Poliției Române și a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Reprezentanții IPJ Sălaj precizează că aceste activități fac parte din Strategia Națională 2024–2028 și au ca scop menținerea unui climat concurențial corect. Polițiștii de la „Economic” avertizează că verificările vor continua, siguranța cetățenilor și respectarea drepturilor legale ale titularilor de mărci fiind obiective prioritare în perioada următoare.

În final, această acțiune este un semnal clar că Sălajul nu este o zonă de tranzit pentru mărfurile de slabă calitate. În timp ce polițiștii se luptă să curețe piața de falsuri, rămâne în sarcina consumatorilor să fie vigilenți, pentru a nu cădea în capcana prețurilor mici care ascund, de cele mai multe ori, riscuri pentru sănătate și siguranță.