În perioada 17 – 23 noiembrie 2025, polițiștii rutieri din județul Sălaj au desfășurat ample controale în trafic, în cadrul operațiunii „TRUCK & BUS”, având ca scop verificarea respectării normelor legale privind circulația rutieră de către operatorii de transport și conducătorii de vehicule destinate transportului public de persoane și mărfuri.

Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a transmis, printr-un comunicat, rezultatele operațiunii „TRUCK & BUS” în Sălaj.

” Sub coordonarea Serviciului Rutier Sălaj, polițiștii au verificat respectarea perioadelor de conducere și odihnă, legalitatea tipului de transport efectuat, respectarea regimului legal de viteză, purtarea centurilor de siguranță și existența documentelor necesare.

În cele 7 zile de control, au fost oprite și verificate 609 vehicule, dintre care, 146 destinate transportului public de persoane, iar 463 destinate transportului rutier de mărfuri.

Ca urmare a abaterilor constatate, polițiștii au aplicat 477 sancțiuni contravenționale, după cum urmează:54 pentru nerespectarea regimului legal de viteză; 63 pentru nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță; 139 pentru abateri constatate la aparatele tahograf; 87 pentru nerespectarea timpilor de conducere și odihnă; 20 pentru lipsa documentelor; 114 pentru alte abateri ale normelor rutiere.

Polițiștii rutieri reamintesc tuturor participanților la trafic, în special operatorilor de transport public de persoane și mărfuri, că respectarea normelor rutiere și a legislației în vigoare este esențială pentru siguranța tuturor celor aflați pe drumurile publice.

Acțiuni similare vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a preveni accidentele rutiere și de a asigura un climat de siguranță pe drumurile din județul Sălaj.