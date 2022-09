Premierul Nicolae Ciucă a făcut precizări cu privire la ordonanţa care prelungeşte acordarea de compensări din partea statului pentru electricitate. Acesta a explicat că plafonul din vechea ordonanţă a fost scăzut cu 15%, dar că până la 255 de kilowaţi consumatorii vor plăti preţul compensat. Premierul a mai spus şi că IMM-urile vor primi o compensare a tarifului pentru un consum de cel mult 85% din cel înregistrat în luna similară a anului anterior.

Premierul României, Nicolae Ciucă, a făcut precizări cu privire la ordonanţa care prelungeşte acordarea de compensări din partea statului pentru electricitate. Acesta a explicat că au fost scăzute pragurile din vechea ordonanţă cu 15 procente, aşa cum recomandă Uniunea Europeană, pentru diminuarea risipei.

„Cred că în calitate de prim-ministru trebuie să lămuresc acest subiect Mai întâi, măsurile care au fost luate prin Ordonanţă au un obiectiv foarte clar: protejarea cetăţenilor şi a economiei. S-a dezbătut că românii vor fi afectaţi. Nu este adevărat! Am menţinut preţul pe care-l va plăti fiecare cetăţean în conformitate cu consumul, pe pragurile care au fost stabilite prin Ordonanţa 27 şi al doilea prag pentru care avem un cost de 0.80 lei, vorbim de segmentul de consum între 100 şi 300 de kilowatt a rămas acelaşi, cu specificaţia că, în conformitate cu recomandările Uniunii Europene, pentru a putea să diminuăm risipa, s-a scăzut acel prag de 15% din numărul de kilowaţi. Practic, oamenii vor plăti la fel, cu specificaţia că, probabil cei care depăşesc 255, până la nivelul acela vor plăti cuantumul despre care am vorbit, 0.82. Am păstrat plafonul”.

Acesta a explicat și modul în care ordonanţa se aplică întreprinderilor mici şi mijlocii.

„S-a înţeles oarecum greşit, am văzut şi pentru IMM-uri pentru că s-a interpretat că se scade din cuantumul kilowaţilor consumaţi acel procent de 15%. Discutăm de o reducere cu 15% a compensării pentru numărul de kilowaţi în comparaţie cu cel similar lunii din anul anterior. Deci nu este vorba de consumul de acum. Dacă anul trecut au consumat, să zicem, 100 de kilowaţi, anul acesta îi vor fi compensaţi 85. Adică este o măsură prin care se doreşte limitarea risipei de energie, pentru că altfel se ajunsese ca să nu mai ţinem cont de cât de mult consumăm, pentru că se compensează de la stat”.