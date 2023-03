Orașele cresc, evoluează. Iar inovația joacă un rol imens în această transformare. Cu aproape 10.000 de ani în urmă, vânătorii-culegătorii au învățat secretele creșterii selective și ale agriculturii și au reușit să-și cultive propria hrană. Pentru prima dată în istorie, oamenii au găsit o modalitate de a supraviețui fără a se muta pe un alt teritoriu pentru a găsi noi surse de hrană. Și așa a început totul.

Abia la Revoluția Industrială au apărut orașele moderne așa cum le cunoaștem astăzi. Noile tehnologii implementate la scară largă au permis acestor comunități vaste să se dezvolte mai repede ca oricând.

Pentru a îmbunătăți aceste comunități mari și a preveni prăbușirea lor, inovația este și a fost întotdeauna esențială. Orașele au nevoie de sisteme de salubritate, case bine construite, transport sigur și lista poate continua. Însă lucrurile nu se vor opri aici, iar evoluția are nevoie de inovație. Așa cum industria de gambling a evoluat de la clasic la modern și astăzi ne bucurăm de cazinouri online precum cazinoro, așa și orașele vor evolua de la clasic la smart.

În orașul viitorului, cu siguranță mobilitatea se va schimba radical. Deja se fac pași importanți spre air taxi, iar mașinile zburătoare devin realitate. Într-un Smart City perfect, mobilitatea inteligentă va juca un rol cheie. Vom avea parte de mai multe mașini electrice ce pot interacționa între ele, de drone zburătoare care au menirea de a fluidiza traficul terestru și de a prelua o mare din călători pe care să-i transporte pe calea aerului.

Clasicele clădiri vor deveni smart. În prezent, 50% din populația umană totală trăiește în orașe. Studiile prevăd că peste 35 de ani, acest procent va crește până la 75%. Asta înseamnă că trebuie să găsim o casă pentru 3 miliarde de oameni în doar 35 de ani. Casele viitorului vor fi mai sigure, eficiente din punct de vedere al costurilor, dar și durabile, menite să facă față noilor intemperii și pericole naturale cum ar fi cutremurele.

Orașul viitorului nu va putea exista fără IoT (internetul obiectelor). Aceste orașe inteligente, interconectate, se bazează pe colectarea de date pentru orice. Și asta fac senzorii IoT: colectează date și le introduc într-o platformă pentru a putea fi analizate.

În orașul viitorului, dispozitivele trebuie să poată comunica între ele, astfel încât să se poată lua decizii în timp real. Autoritățile și oficialii orașului trebuie să lucreze mână în mână cu operatorii de rețea pentru a poziționa mai multe puncte de conectivitate în tot orașul pentru a asigura o comunicare adecvată. Vă puteți imagina un frigider care să comunece cu alte sisteme și să facă shopping automat? Inclusiv industria de gambling va fi transformată, iar cazinourile online, cum ar fi cazinoro.com/slotv/, vor oferi experiențe complexe, demne de realitatea virtuală și inteligența artificială.

Sustenabilitatea este cheia în dezvoltarea oricărui oraș inteligent și este strâns legată de alte provocări despre care am vorbit deja pe parcursul articolului. Am menționat traficul sau clădirile durabile. Însă un rol important va juca și gestionarea deșeurilor.

Un aspect important atat pentru prezent cat si pentru viitor este sanatatea locuitorilor, asadar, un oras functional, eficient si smart din viitor va trebui sa ofere solutii viabile si la aceasta chestiune.

Provocările cu care se confruntă orașele inteligente sunt nesfârșite, iar instituțiile publice și marile corporații pur și simplu nu pot veni cu toate soluțiile de care avem nevoie. Unele dintre cele mai strălucite (și pasionate) minți sunt în startup-uri care încă își găsesc drumul într-un ecosistem global. Pentru corporații, aceste startup-uri reprezintă o amenințare, dar și o oportunitate.