Intervenție promptă a polițiștilor din Sărmășag pentru siguranța unei familii: Ordin de protecție emis imediat după un conflict.

Siguranța cetățenilor și prevenirea oricăror forme de violență reprezintă priorități de grad zero pentru polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. O dovadă a profesionalismului și a grijii pentru integritatea membrilor comunității a avut loc în seara de 10 martie a.c., când polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Sărmășag au intervenit prompt pentru a aplana un conflict familial ce risca să degenereze.

În jurul orei 21:30, un bărbat de 52 de ani a solicitat sprijinul autorităților, reclamând faptul că ginerele său, în vârstă de 36 de ani, îl amenință cu acte de violență. Polițiștii s-au deplasat imediat în localitatea Derșida, unde au constatat că, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, starea de temere a victimei era justificată.

Dincolo de procedurile standard, polițiștii au acționat cu empatie și operativitate pentru a asigura un climat de siguranță. Având în vedere riscul sesizat, agenții au emis pe loc un ordin de protecție provizoriu pe o durată de 5 zile, oferind astfel victimei bariera legală necesară pentru a fi în siguranță în propria locuință.

„Intervenția rapidă în astfel de cazuri este crucială pentru a preveni fapte cu consecințe mai grave. Rolul nostru este să fim alături de cetățean și să folosim toate pârghiile legale pentru a-i garanta liniștea", transmit reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

În paralel cu măsurile de protecție, polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unității de parchet competente, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. Prin astfel de acțiuni, Poliția Română reconfirmă angajamentul de a nu tolera actele de violență și de a acționa ferm pentru liniștea fiecărei familii.

Nu tolerați violența! Polițiștii sălăjeni reamintesc cetățenilor că orice formă de amenințare sau violență trebuie raportată imediat prin apel la 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție. Intervenția timpurie și emiterea ordinului de protecție provizoriu sunt instrumente legale esențiale care pot salva vieți și pot preveni escaladarea conflictelor. Siguranța dumneavoastră este prioritatea polițiștilor sălăjeni, iar legea vă oferă protecție imediată.