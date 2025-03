Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Chinei, a doua victorie consecutivă pentru McLaren în noul sezon de Formula 1. Lando Norris (McLaren) și George Russell (Mercedes) au completat podiumul.

Oscar Piastri a pornit din pole-position, a rezistat atacului lansat de George Russell în primul tur, apoi a condus liniștit majoritatea cursei din Shanghai, cu excepția momentelor ulterioare schimbului de pneuri.

Oscar Piastri a vorbit despre prima sa victorie din acest an și despre strategia care i-a adus triumful în Shanghai.

,,Sper că acesta este începutul luptei pentru titlul mondial. Un weekend incredibil pentru McLaren, un super succes pentru noi, sunt mândru de performanța noastră pe tot parcursul weekendului. Cred că, după ce mi s-a întâmplat la Melbourne, meritam o șansă mai bună aici.”

Plecat de pe 3, Lando Norris, câștigătorul din Australia, l-a depășit pe Russell cu o manevră spectaculoasă și s-a „împământenit” pe locul secund. Pe la jumătatea cursei, Leclerc a avut o tentativă de a ataca locul 3, dar aderența și tracțiunea lui George Russell au făcut ca misiunea monegascului să fie sortită eșecului.

Depășit în startul cursei de perechea Ferrari, Max Verstappen a mărit ritmul pe parcurs, iar în turul 53 din 56 a recăpătat a patra poziție.

Statutul de „cei mai buni dintre ceilalți”, best of the rest, le-a revenit în această cursă celor de la Haas.

Lando Norris este liderul în clasamentul piloților după 2 curse. Britanicul are 44 de puncte acumulate. Oscar Piastri, câștigătorul din China, are 34 de puncte și este pe locul 4 în clasament. McLaren este echipa care conduce clasamentul pe echipe: 78 de puncte a strâns team-ul britanic în 2 etape din Marele Circ.

După cursă, Leclerc și Gasly au fost descalificați deoarece monoposturile lor au cântărit sub minimul regulamentar, 800 de kilograme, după golirea rezervoarelor de combustibil. Ambele monoposturi au cântărit 799 de kilograme, cu măsurătorile efectuate în prezența reprezentanților echipelor Ferrari și Alpine.

Hamilton a fost chemat în fața comisarilor pentru un motiv diferit, încălcarea articolului de regulament care prevede grosimea minimă a plăcii situate sub monopost. În cazul mașinii lui Hamilton, comisarii de cursă au observat o uzură excesivă a părții din spate a acelei plăci . Grosimea plăcii a fost măsurată în diferite puncte la 8,6, 8,5 și 8,6 milimetri, sub limita de 9.