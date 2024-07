Pilotul australian Oscar Piastri a obţinut prima victorie în Formula 1, impunându-se în Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei.

Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei s-a desfăşurat duminică pe circuitul Hungaroring ,și a reprezentat prima victorie în Formula 1 pentru Oscar Piastri, fiind urmat de coechipierul său britanic Lando Norris, plecat din pole position, şi de un alt britanic, Lewis Hamilton .

Oscar Piastri a reuşit acest succes în urma unei strategii a echipei McLaren, care va stârni multe discuţii, site-ul eurosport.fr vorbind de „un mic gust amar”. La ordinele echipei, Lando Norris l-a lăsat pe australian în faţă când mai erau trei tururi.

Norris a fost nemulţumit de această decizie, el fiind pe locul doi în clasamentul piloţilor, în spatele olandezului Max Verstappen (Red Bull). Diferenţa dintre ei era de 84 de puncte înaintea acestei curse, acum este de 76.

Piastri, în vârstă de 23 de ani, a debutat în Formula 1 în 2023, an în care a obţinut o primă clasare pe podium, în MP al Japoniei, iar două săptămâni mai târziu a câştigat cursa de sprint în Qatar.

Format la Academia Alpine, Piastri rămăsese cantonat în rolul de pilot de rezervă al echipei franceze în 2022, în ciuda titlului pe care l-a cucerit în Formula 3 în 2020, urmat de un titlu în Formula 2 în 2021.

Câștigătorul cursei din Ungaria a vorbit la rândul său despre momentul „cu cântec” petrecut în finalul cursei și a dezvăluit ce a făcut echipa este corect, în viziunea sa. În plus, australianul a vorbit și despre cum se simte să triumfe în premieră într-un Mare Premiu din Formula 1.

„Un moment special, am visat asta de când eram copil. Un pic complicat, la final, cu schimbarea poziţiilor în cursă. Dar mulţumesc echipei pentru o maşină excepţională, nu pot să le mulţumesc destul pentru că mi-a dat şansa să fiu în Formula 1. Maşina este o bestie, în absolut toate condiţiile. Am controlat cursa, e incredibil să facem asta cu ambele maşini. Sunt incredibil de fericit.

Da, am avut perioade când eram nervos. Dar cred că a fost corect ceea ce a făcut echipa, am avut strategii diferite, nu am fost pe cât de rapid mi-am dorit, dar a fost o cursă executată foarte bine de echipă. Mai am lucruri de îmbunătăţit, cu siguranţă, dar echipa îmi dă o maşină excepţională, încerc să-mi fac treaba cât de bine pot”, a spus Piastri

McLaren nu mai izbutise o dublă din vara lui 2021.

Pe locul 4 în MP al Ungariei a fost monegascul Charles Leclerc (Ferrari), cu o poziţie mai sus decât Max Verstappen, câştigătorul ultimelor trei ediţii ale Campionatului Mondial.

Max Verstappen s-a ciocnit cu Lewis Hamilton într-un duel pentru treapta a treia a podiumului pe finalul cursei din Marele Premiu de Formula 1 de la Hungaroring.

„Max zboară!”, au scris cei de la Formula 1 pe contul oficial de X, despre incidentul care a făcut ca monopostul olandezului să zboare în aer de pe circuit. „Nu am mișcat volanul, nu am mișcat volanul!”, a încercat să se scuze Lewis Hamilton față de echipa sa imediat după accident.Din fericire, Verstappen nu a pățit nimic în urma incidentului și a putut să revină imediat în cursă, dar a pierdut locuri importante în clasamentul final al cursei.

Formula 1 va continua weekendul viitor cu Marele Premiu al Belgiei.