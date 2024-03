Actul normativ care permite comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale în acest an a fost adoptat de Guvern. Toni Greblă, preşedintele Autorității Electorale Permanente a lămurit prevederile legislative şi a dat şi alte detalii cu privire la ordonanţa de urgenţă adoptată.

Primarii pot candida anul acesta pentru un alt partid decât cel pe listele căruia au fost aleşi şi nu îşi vor pierde mandatul. Preşedintele AEP a lămurit prevederile legislative şi a dat şi alte detalii cu privire la ordonanţa de urgenţă adoptată la data de 8 martie 2024. Actul normativ este cel care permite comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale în acest an.

Toni Greblă a indicat faptul că această posibilitate e inclusă în ordonanța de urgențâ ce prevede comasarea europarlamentarelor cu localele. S-a optat pentru această variantă pentru că altfel li s-ar fi restrâns dreptul aleşilor locali de a candida.

Primarii au beneficiat de o astfel de măsură şi acum 10 ani, prin Ordonanţa 55. Întrebat de jurnalişti care este diferenţa între aceasta şi noua ordonanţă de urgenţă ce permite migrarea primarilor, preşedintele Autorității Electorale Permanente a precizat că totul este acum pentru o perioadă limitată.

Toni Greblă a indicat că s-a încercat o lărgire a termenelor şi a drepturilor de care vor beneficia candidaţii, precum şi votanţii.

Ajustările tehnice din ordonanţă „sunt necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi am fost preocupaţi de creşterea gradului în care cetăţenii pot să îşi exercite votul, de mărirea termenelor în care competitorii electorali pot să depună candidaturi, deci nu am restrâns niciun termen, niciun drept în nicio situaţie, ci dimpotrivă am căutat să le lărgim”, a indicat şeful AEP.