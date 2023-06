Ovidiu Burcă a făcut demersuri în aceste zile pentru a-și pune la punct actele necesare înscrierii la cursurile pentru licența PRO, necesară pentru antrenorii principali din Liga 1. Înscrierea costă 27.000 de lei.

”Câinii” din Ștefan Cel Mare au trecut de FC Argeș cu 8-5 la general, iar acum Ovidiu Burcă pregătește primul său sezon ca antrenor în primul eșalon. Doar că tehnicianul nu dispune de licența PRO, astfel că nu poate fi, oficial, antrenorul principal al lui Dinamo.

Burcă are licența A, care-i permite să stea pe bancă, și are în staff doi secunzi cu licența PRO, Sorin Colceag și Iulian Mihăescu. Ovidiu Burcă a alergat în aceste zile pentru a-și pune la punct actele necesare înscrierii la cursurile pentru licența PRO, necesară pentru antrenorii principali din Liga 1. Înscrierea costă 27.000 de lei.

Având actele în regulă, tânărul tehnician, 43 de ani, se poate înscrie la școala FRF, iar acest detaliu îi va permite să-și conducă echipa de pe bancă în proximul sezon de Liga 1.

În 2022, Ovidiu a promovat din al treilea eșalon cu Slatina , apoi a preluat Dinamo București , pe care, după un start anevoios, a readus-o pe prima scenă fotbalistică din România. A activat cu licență A, acum are nevoie de PRO.

„O să depun dosarul, ca totul să fie în regulă, au fost etape firești pe care le-am parcurs. O să pot sta astfel de bancă”, a afirmau Ovidiu Burcă.

Antrenorul spune că Dinamo ar urma să aibă un buget de jumătatea clasamentului în următoarea ediție de Liga 1.

„Sunt multe variabile. Nu cunosc nici eu rigorile primei ligi, va trebui să mă adaptez rapid. Să vedem ce jucători vom aduce. E clar că pentru prima ligă ai nevoie de jucători cu altă calitate. Am avut o întâlnire, am schițat niște lucruri. Dar mai am nevoie de câteva zile să îmi sedimentez gândurile.

Ultimul meci m-a consumat foarte mult. Pe 19 urmează un nou termen în planul de reorganizare. Avem stabilit un buget pentru salarii, va fi o creștere. Cred că suntem undeva la mijloc ca buget de salarii. Nici nu poți face revoluție. Avem mulți tineri, care au făcut un progres mare. majoritatea rămân. E vorba despre Bani, Amzăr, Borcea, Giafer, frații Irimia. Am fost obligați și de împrejurări să îi folosim.

Mai sunt niște jucători care termină contractele. Toți străinii au avut clauze de prelungire în momentul promovării. Am avut discuții cu ei și înainte de terminarea sezonului. Au zis că vor să continue chiar dacă nu promovăm”, a spus Ovidiu Burcă

Înainte de startul noului sezon, principalul pas pentru Dinamo va fi achitarea unor datorii urgente de aproximativ 500.000 de euro, pentru a se ridica interdicția la transferuri.

În această perioadă de mercato, dinamoviștii vor să aducă 7-8 jucători peste ce există acum în lot, dar și reînființarea echipei secunde și revitalizarea academiei de juniori. În sezonul următor, Dinamo are ca obiectiv locurile 4-10, dar noii acționari sunt realiști și vor să securizeze întâi supraviețuirea în prima divizie, apoi se gândesc la prezența în play-off.