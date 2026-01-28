Asociația Ovis Sălaj este condusă de ing. Nicolae Țap și reprezintă interesele crescătorilor de ovine și caprine din județul Sălaj. Aceasta este una dintre cele mai active organizații de acest tip la nivel national.

Într-o perioadă în care agricultura românească și sectorul zootehnic se confruntă cu numeroase provocări, Asociația Crescătorilor de Ovine „OVIS” Sălaj demonstrează că succesul vine prin asociere și viziune pe termen lung. Sub conducerea inginerului Nicolae Țap, asociația a reușit o performanță istorică pentru județ: inaugurarea primului abator propriu pentru ovine.

Punctul de cotitură pentru asociație a avut loc în septembrie 2024, odată cu deschiderea abatorului de la Meseșenii de Jos. Această unitate de capacitate mică, realizată printr-o investiție de aproximativ 100.000 de euro, le permite celor circa 300 de membri ai asociației (care dețin împreună peste 100.000 de oi) să își valorifice producția local, eliminând intermediarii care scădeau profitul.

Asociația OVIS nu este doar o structură administrativă, ci un partener activ pentru crescătorii de animale din județ. Printre beneficiile oferite membrilor se numără

valorificarea superioară, carnea procesată fiind vândută într-un magazin propriu, oferind consumatorilor sălăjeni acces la produse locale proaspete.De asemenea asociația oferă consultanță și informare și facilitează accesul la subvențiile oferite de MADR . Nu în ultimul rând asociația organizează întâlniri anuale pentru a discuta problemele pieței laptelui și cărnii.

Fiind una dintre cele mai dinamice asociații din țară, OVIS Sălaj pune județul pe harta excelenței în oierit.