Județul Sălaj continuă să strălucească pe harta excelenței în educație. Recent încheiata etapă națională a Olimpiadei de limba și literatura română pentru școlile cu predare în limbile minorităților și pentru românii din diaspora a adus în palmaresul județului nu mai puțin de 9 distincții importante.

Municipiul Satu Mare a fost, timp de patru zile, gazda celor mai buni elevi din țară la etapa națională a Olimpiadei de limba și literatura română pentru minorități Lotul județului Sălaj a fost format din 14 elevi, dintre care peste jumătate s-au întors acasă premiați.

Biroul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj ne-a informat despre rezultatele de excepție obținute la secțiunea A (minorități, secția maghiară). Astfel, cea mai înaltă treaptă a podiumului a fost ocupată de Mate-Gyorgy Petra (clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău, prof. îndrumător Topan Bogdana), care a obținut Premiul I și un Premiu special.

Performanțele au continuat cu:

-Premiul al II-lea: Lazar Rebeka (clasa a XI-a, Colegiul Național „Silvania” Zalău, prof. Pop Mariana);

-Mențiuni: Boda Erik Krisztian (clasa a V-a, Școala Gimnazială Nr.1 Vârșolț, prof. Deac Mirela), Barna Leila Bianka (clasa a V-a, Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău, prof. Gorgan Simona) și Vicsai Timea (clasa a VI-a, Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău, prof. Nemeș Diana);

-Premii speciale: Olasz Júlia (clasa a IX-a, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, prof. Domuța Andreea) și Fazakas Júlia Lea (clasa a X-a, Colegiul Național „Silvania” Zalău, prof. Duma Sanda).

Succese remarcabile au fost obținute și la secțiunea B (secția germană). Astfel, elevii de la secția germană au confirmat, de asemenea, pregătirea temeinică, obținând următoarele rezultate:

-Mențiune: Groza Antonia Denisa (clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, prof. Șandru Daniela);

-Premiu special: Pop Sefora Ștefania (clasa a V-a, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, prof. Pop Cristina).

Județul Sălaj a avut reprezentare și la nivel de comisie și coordonare. Pe lângă succesul elevilor, județul Sălaj a avut o prezență activă și în organizarea evenimentului. Profesoara Șandru Daniela , de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, a făcut parte din Comisia Centrală a Olimpiadei, în timp ce lotul olimpic a fost însoțit și coordonat la Satu Mare de profesoara Domuța Andreea de la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău.

Aceste rezultate confirmă dedicația cadrelor didactice și dorința de performanță a elevilor sălăjeni în studiul limbii materne și al limbii române, ca element de legătură culturală.

Rezultatele obținute la Satu Mare demonstrează încă o dată potențialul remarcabil al elevilor sălăjeni în competițiile de elită.